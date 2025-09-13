St. Pauli-Augsburg: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming

Tornano l’emozioni della Bundesliga. In programma domenica 14 settembre alle ore 15:30 ci sarà la sfida tra St. Pauli e Augsburg. Una partita che sarà ricca di emozioni, con i padroni di casa che sono la vera e propria sorpresa di questo...

Michele Massa 13 settembre - 17:42

Dove vedere St.Pauli-Augsburg in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra St.Pauli e Augsburg in programma domenica 14 settembre alle ore 15:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio tedesco.

Il momento delle due squadre — Il St. Pauli ha concluso la passata stagione centrando la salvezza con un buon margine e quest’anno l’obiettivo è stabilizzarsi in Bundesliga. La formazione guidata da Alexander Blessin ha iniziato il campionato con segnali incoraggianti: spettacolare rimonta contro il Borussia Dortmund (3-3) e storica vittoria nel derby di Amburgo per 2-0 contro l’HSV.

L’Augsburg, dal canto suo, ha raccolto tre punti nelle prime giornate: convincente successo esterno sul campo del Friburgo (1-3) e sconfitta di misura contro il Bayern Monaco (2-3), mostrando comunque organizzazione e personalità. Dopo aver chiuso al 12° posto nella scorsa stagione, il tecnico Wagner punta a riportare i bavaresi nella parte alta della classifica, con l’ambizione di lottare per un piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Augsburg — St Pauli (3-4-1-2): Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Pereira Lage.

Augsburg (3-4-1-2): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Jakic; Wolf, Rieder, Massengo, Pedersen; Tietz, Saad.