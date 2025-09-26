St.Pauli-Bayer Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming

St.Pauli-Bayer Leverkusen, quinta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 22:47

Il Millerntor-Stadion di Amburgo ospita St.Pauli-Bayer Leverkusen, sfida dall'esito scontato se mettiamo a confronto le due rose e invece la classifica dice altro. Padroni di casa hanno iniziato al meglio la stagione, 7 punti in quattro partite e la prima sconfitta è arrivata solo nella scorsa giornata. Aspirine chiamate ad invertire la rotta dopo l'esonero di Slot e l'arrivo di Hjulmand in panchina.

Qui St.Pauli — Il FC St. Pauli, guidato da Alexander Blessin, ha iniziato la stagione con risultati incoraggianti: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, che valgono il quinto posto in classifica con 7 punti. I “Pirates” hanno mostrato solidità tra le mura amiche, conquistando una vittoria e un pareggio al Millerntor-Stadion. L’attacco ha segnato 7 gol, mentre la difesa ne ha subiti 6, confermando un buon equilibrio tra i reparti.

Qui Bayer Leverkusen — Il Bayer Leverkusen, allenato da Kasper Hjulmand, ha avuto un inizio di stagione più altalenante, con 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta, che lo collocano all’11° posto in classifica con 5 punti. La squadra ha segnato 8 gol ma ne ha subiti 7, dimostrando grande potenziale offensivo ma qualche vulnerabilità difensiva. Fuori casa, i “Werkself” non hanno ancora ottenuto una vittoria, ma i pareggi conquistati in trasferta mostrano la loro resilienza. I precedenti dicono Leverkusen che ha vinto quattro delle ultime cinque sfide col St. Pauli.

St.Pauli-Bayer Leverkusen, probabili formazioni — ST.PAULI (3-4-1-2): Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Pereira Lage. Allenatore: Blessin

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Tapsoba, Quansah, Badè; Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; Schick. Allenatore: Hjulmand