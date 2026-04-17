St.Pauli-Colonia: probabili formazioni e streaming gratis

St.Pauli e Colonia si affrontano il 17 aprile 2026 alle ore 20:30 in Bundesliga. I padroni di casa faticano in attacco, mentre gli ospiti arrivano in crescita dopo il cambio allenatore

Stefano Sorce 17 aprile - 00:42

Qui il punto è semplice: una squadra fatica a creare, l’altra invece arriva con numeri offensivi in crescita. Non serve altro per capire dove può questo St.Pauli-Colonia. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20:30, il confronto si gioca tutto su questo squilibrio. Se il Colonia riesce a trasformare le occasioni, può chiuderla. Se il St.Pauli riesce a sporcarla, resta aperta. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE ST.PAULI-COLONIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il St.Pauli arriva a questa partita con numeri che raccontano una stagione complicata. Il problema principale è evidente: la squadra produce pochissimo in fase offensiva. I gol segnati sono pochi, ma ancora più significativo è il dato sui tiri, tra i più bassi del campionato. Questo significa che il St. Pauli non solo fatica a segnare, ma fatica proprio a costruire occasioni. La manovra resta spesso sterile, prevedibile, e quando si arriva negli ultimi metri manca qualità e precisione. Le ultime partite hanno confermato queste difficoltà. I punti raccolti sono pochi e la squadra dà la sensazione di non avere strumenti per cambiare davvero l’inerzia delle gare. Quando va sotto, recuperare diventa complicato.

Il Colonia, al contrario, arriva con una spinta completamente diversa. Il cambio in panchina ha avuto un impatto immediato, soprattutto a livello mentale. La squadra è tornata a giocare con più intensità e convinzione. I numeri offensivi delle ultime partite sono il segnale più chiaro: il Colonia crea tanto, arriva spesso al tiro e riesce a mettere sotto pressione le difese avversarie. L’aumento dell’xG dimostra una crescita reale nella qualità delle occasioni. Anche dal punto di vista psicologico, la squadra sembra più libera. I risultati recenti hanno ridato fiducia e la sensazione è che il gruppo abbia ritrovato un’identità più chiara.

Le probabili formazioni di St.Pauli-Colonia — Il St.Pauli dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando su una struttura compatta e sulla copertura degli spazi più che sulla produzione offensiva. In porta Vasilj, protetto da una linea a tre composta da Wahl, Andō e Mets, chiamati a reggere l’urto contro un attacco più dinamico. Sugli esterni Saliakas e Oppie avranno un compito delicato: coprire e allo stesso tempo dare ampiezza quando possibile, mentre in mezzo Irvine e Rasmussen dovranno lavorare soprattutto in fase di contenimento. Sulla trequarti Sinani e Pereira Lage proveranno a dare un minimo di qualità tra le linee, alle spalle dell’unica punta Hountondji, spesso isolata ma fondamentale nel tenere alta la squadra.

Il Colonia, invece, dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 molto più aggressivo nelle intenzioni. In porta Schwäbe, con una difesa a tre formata da Sebulonsen, Simpson-Pusey e Özkaçar, che dovrà però anche accompagnare la costruzione dal basso. A centrocampo il vero equilibrio della squadra: Lund e Kamiński agiranno sulle corsie con grande libertà, mentre in mezzo Thielmann, Martel e Jóhannesson garantiranno intensità e inserimenti. In avanti la coppia Ache–El Mala rappresenta il punto di forza: fisicità, attacco della profondità e capacità di trasformare le occasioni create.

St.Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Andō, Mets; Saliakas, Irvine, Rasmussen, Oppie; Sinani, Pereira Lage; Hountondji.

Colonia (3-5-2): Schwäbe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkaçar; Lund, Thielmann, Martel, Jóhannesson, Kamiński; Ache, El Mala.