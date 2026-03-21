St.Pauli-Friburgo: probabili formazioni e diretta live della gara

Partita aperta e difficile da leggere. Il St. Pauli ha bisogno di punti e si affida al fattore campo, il Friburgo cerca continuità dopo un periodo complicato in campionato

Stefano Sorce 21 marzo - 15:18

Non tutte le partite hanno un favorito chiaro, e St.Pauli-Friburgo è una di quelle che si giocano sul filo. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 17:30, il Millerntor-Stadion ospita una sfida che mette insieme due delusioni recenti e due obiettivi ancora aperti. Da una parte il St. Pauli che lotta per restare in piedi, dall’altra un Friburgo che ha perso terreno in campionato ma non vuole chiudere la stagione in calando. Qui non si tratta solo di vincere: si tratta di reagire.

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Momento delle due squadre — Il St. Pauli ha visto interrompersi una mini-striscia positiva con la sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach, ma resta pienamente dentro la lotta salvezza.Il dato che preoccupa di più è offensivo: zero gol nelle ultime due partite. Una squadra che segna poco non può permettersi di rallentare proprio ora. C’è però un elemento chiave: il rendimento interno. Sei risultati utili consecutivi al Millerntor raccontano di una squadra che, davanti ai propri tifosi, cambia volto.

Il Friburgo arriva da un momento contraddittorio. In campionato fatica, con un mese senza vittorie, ma in Europa ha ritrovato entusiasmo con il 5-1 al Genk. Questo doppio volto rende difficile leggere la partita: squadra stanca mentalmente o rilanciata dalla fiducia? Molto dipenderà dall’approccio.

Probabili formazioni di St.Pauli-Friburgo — Il St. Pauli dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1, puntando su compattezza e inserimenti tra le linee. Vasilj sarà il riferimento tra i pali, con Dzwigala, Wahl e Ando a comporre la difesa a tre. Sugli esterni spazio a Pyrka e Ritzka, con Irvine e Smith a garantire equilibrio in mezzo. Sulla trequarti Pereira Lage e Fujita avranno il compito di creare superiorità alle spalle di Sinani, unica punta.

Il Friburgo risponderà con un 4-2-3-1 più classico, basato su qualità e ampiezza. Atubolu in porta, linea difensiva con Treu, Ginter, Ogbus e Günter. In mediana Eggestein e Manzambi dovranno gestire ritmo e copertura, mentre sulla trequarti il trio Beste-Suzuki-Grifo agirà a supporto di Matanovic, riferimento offensivo principale.

St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Dzwigala, Wahl, Ando; Pyrka, Smith, Irvine, Ritzka; Pereira Lage, Fujita; Sinani.

SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Günter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.

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