St.Pauli-Hoffenheim in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Stefano Sorce 19 ottobre - 01:05

Come arrivano le due squadre al match — Il St.Pauli attraversa un momento complicato. La sconfitta per 1-0 contro il Werder Brema è stata la terza consecutiva in campionato, segnale evidente di una squadra che fatica a concretizzare le occasioni da gol. Solo una rete segnata nelle ultime tre giornate e una difesa troppo vulnerabile hanno acceso i campanelli d’allarme per il tecnico Alexander Blessin, che in conferenza ha sottolineato la necessità di reagire. Il tecnico tedesco dovrà fare a meno di Jones e Nemeth, ma potrà contare sul rientro di alcuni titolari chiave.

Dall’altra parte, l’Hoffenheim non vive un momento migliore. La sconfitta interna contro il Colonia (0-1) ha confermato un trend negativo: una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e già tre ko in campionato. Il tecnico Ilzer sa che serve una svolta per rimettersi in carreggiata. L’unica certezza al momento si chiama Fisnik Asllani: il classe 2002 sta vivendo un inizio di stagione brillante con 4 gol e 1 assist in Bundesliga, oltre alla rete segnata in Nazionale durante le qualificazioni mondiali. In vista della trasferta di Amburgo, restano indisponibili Behrens, Gendrey, Hlozek e Machida.

Le probabili formazioni di St.Pauli-Hoffenheim — Per il St.Pauli il tecnico Blessin dovrebbe schierare il 3-4-3, con Vasilj tra i pali, Wahl, Smith e Ritzka in difesa. A centrocampo spazio a Pyrka e Oppie sulle corsie, con Sands e Fujita in mezzo. Davanti, Sinani e Kaars agiranno ai lati di Pereira Lage, punto di riferimento offensivo e leader tecnico della squadra.

Modulo confermato per gli ospiti: 4-3-3 con Baumann in porta, Coufal, Hranac, Hajdari e Bernardo in difesa. In mediana agiranno Kramaric, Avdullahu e Burger, mentre in avanti il tridente sarà formato da Asllani, Lemperle e Touré.

St.Pauli (3-4-3): Vasilj, Wahl, Smith, Ritzka, Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Sinani, Kaars, Pereira Lage. Allenatore: Blessin.

Hoffenheim (4-3-3): Baumann, Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo, Kramaric, Avdullahu, Burger, Asllani, Lemperle, Touré. Allenatore: Ilzer.

