St.Pauli-Stoccarda: come vederla gratis in diretta live e streaming

Dove vedere St.Pauli-Stoccarda in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.