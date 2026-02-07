St.Pauli-Stoccarda: come vederla gratis in diretta live e streaming

Sabato 7 febbraio 2026, ore 15:30 si torna in campo per la 21ª giornata di Bundesliga. Al Millerntor va in scena una sfida che mette a confronto St.Pauli-Stoccarda: da una parte il St. Pauli, pienamente coinvolto nella lotta salvezza; dall’altra il VfB Stuttgart, solido quarto in classifica e in corsa per un posto in Europa.
Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Qui St.Pauli: serve continuità—
Il St.Pauli arriva dalla sconfitta per 2-1 contro l’Augsburg, che ha interrotto una mini-serie di due pareggi consecutivi. Il momento resta delicato: la squadra di Alexander Blessin riesce spesso a restare in partita, ma fatica a trasformare le prestazioni in vittorie. L’ultimo successo risale infatti al 13 dicembre, il 2-1 contro l’Heidenheim. Blessin lo ha sottolineato chiaramente in conferenza: la squadra sa tenere testa anche ad avversari di livello, ma deve alzare l’attenzione per tutti i 90 minuti. Contro uno Stoccarda così organizzato servirà una partita quasi perfetta.
Qui Stoccarda: Europa nel mirino—
Situazione opposta per lo Stoccarda, reduce dal successo per 1-0 contro il Friburgo, seconda vittoria consecutiva in campionato. Un risultato che consente alla squadra di Sebastian Hoeneß di restare al quarto posto, con tre punti di vantaggio sul Lipsia. Lo Stoccarda sta mostrando grande maturità: vince anche quando non domina e concede pochissimo. In avanti cresce la condizione di Ermedin Demirović, tornato al gol con continuità dopo l’infortunio. Due reti nelle ultime due gare tra campionato ed Europa League lo rendono una soluzione sempre più centrale.
Probabili formazioni di St.Pauli-Stoccarda—
Blessin dovrebbe confermare il 3-4-3, puntando su compattezza e aggressività. Linea difensiva bassa, centrocampo di corsa e tre attaccanti pronti ad attaccare gli spazi in transizione.
Lo Stoccarda risponde con il 4-2-3-1 ormai collaudato. Possesso ordinato, qualità tra le linee e Undav come riferimento offensivo, supportato da esterni rapidi e tecnici.
St. Pauli (3-4-3): Vasilj; Ando, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Smith, Oppie; Fujita, Kaars, Pereira Lage.
Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Führich, El Khannouss, Leweling; Undav.
