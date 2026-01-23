Standard-Gent: streaming, orario e probabili formazioni

Standard Liegi e Gent si affrontano venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo Stade Maurice Dufrasne in una sfida chiave di Jupiler Pro League

Stefano Sorce 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 01:15)

Venerdì 23 gennaio, alle 20:45, lo Stade Maurice Dufrasne sarà teatro della sfida di Jupiler Pro League tra Standard-Gent, un confronto diretto tra due squadre separate da appena due punti in classifica e con ambizioni europee ancora vive.

Hai tre possibilità per seguire Standard-Gent

Dove vedere Standard-Gent in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la partita in streaming live.

Il momento delle due squadre — Lo Standard Liegi arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima delle quali maturata sul campo del Charleroi. Nonostante una buona gestione del possesso palla, la squadra di Vincent Euvrard continua a faticare in fase offensiva, con una media realizzativa piuttosto bassa e poche occasioni realmente pericolose create a partita. Il fattore campo, però, resta un’arma importante, soprattutto in gare di questo livello.

Il Gent, invece, vive un momento leggermente più positivo, reduce da due successi consecutivi, incluso il convincente 4-2 contro l’Anderlecht. La squadra di Rik De Mil ha mostrato maggiore brillantezza offensiva e una buona varietà di soluzioni in attacco, anche se la solidità difensiva resta un aspetto migliorabile. I precedenti recenti sorridono nettamente agli ospiti, che hanno dominato gli scontri diretti delle ultime stagioni.

Le probabili formazioni di Standard Liegi-Gent — Lo Standard Liegi dovrebbe confermare l’impianto a tre difensori, una scelta pensata per dare maggiore copertura e limitare le transizioni del Gent.Tra i pali è confermato Epolo, protetto da una linea arretrata composta da Lawrence, Hautekiet e Dierckx, chiamati soprattutto a reggere fisicamente il confronto con il doppio attaccante avversario. Sugli esterni agiranno Abid a destra e Mohr a sinistra, con il compito di garantire ampiezza ma anche rientrare rapidamente in fase difensiva. In mezzo al campo, la diga sarà affidata a Ilaimaharitra e Rafiki Saïd, incaricati di spezzare il gioco e dare equilibrio. Alle spalle delle punte, spazio alla qualità di Casper Nielsen, uomo chiave per collegare centrocampo e attacco. Davanti, il peso offensivo sarà sulle spalle di Dennis Eckert Ayensa e Thomas Henry, chiamati a sfruttare le poche occasioni che la partita potrebbe concedere.

Il Gent dovrebbe rispondere con un assetto più prudente, schierandosi con una difesa a cinque per controllare il ritmo e colpire in ripartenza. In porta ci sarà Roef, mentre il pacchetto difensivo vedrà Volckaert e Araújo sulle corsie, con Van der Heyden, Paskotsi e Ito a presidiare il centro dell’area. A centrocampo, Leonardo Lopes agirà da riferimento davanti alla difesa, supportato da Kadri e Hong, giocatori incaricati di dare qualità e verticalità una volta riconquistato il pallone. In avanti, il Gent punterà sulla mobilità e sul fisico di Michal Skoras e Wilfried Kanga, coppia che può creare problemi soprattutto in campo aperto e sui cross laterali.

Standard Liegi: Epolo, Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Abid, Mohr, Ilaimaharitra, Saïd, Nielsen, Eckert Ayensa, Henry.

Gent: Roef, Volckaert, Van der Heyden, Paskotsi, Araújo, Ito, Lopes, Kadri, Hong, Skoras, Kanga.