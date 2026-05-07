Ci sono serate che sembrano pensate per brillare. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20:45, lo Stade Maurice Dufrasne aprirà le sue porte come una raffinata boutique illuminata a festa, pronta a esporre i suoi pezzi migliori. E in vetrina, questa volta, ci saranno Standard Liegi e OH Leuven. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STANDARD LIEGI-LEUVEN CLICCA SU BET365.

Dove vedere Standard Liegi-Leuven in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Lo Standard arriva con addosso l’eleganza di chi ha appena ritrovato sicurezza e fascino, reduce da un travolgente 5-0 sul campo dell’Anversa. Una prestazione scintillante, impreziosita dalla velocità di Said e dalla concretezza di Nkada, due gioielli offensivi che hanno riportato entusiasmo nell’ambiente biancorosso. La squadra di Euvrard sembra aver ritrovato brillantezza nelle ultime settimane. Quattro vittorie nelle ultime dieci gare raccontano di una formazione che, quando riesce ad accendersi, può diventare estremamente pericolosa.

L’OH Leuven invece si presenta con qualche imperfezione ancora da lucidare. Il pareggio spettacolare contro il Westerlo ha mostrato qualità e carattere offensivo, ma anche una certa fragilità difensiva che rischia di pesare in una serata così delicata. L’OH Leuven continua invece a vivere una stagione complicata. Le difficoltà difensive restano evidenti e i numeri recenti parlano di sei sconfitte nelle ultime dieci partite.

Probabili formazioni di Standard Liegi-Leuven

Lodovrebbe affidarsi ancora alla difesa a tre con Bates al centro della retroguardia. Sulle corsie agiranno Fossey e Mortensen, mentre Nielsen sarà il regista incaricato di dare qualità e geometrie. In avanti spazio alla fantasia di Said e Abid alle spalle di Nkada.

L’OH Leuven dovrebbe rispondere con un assetto speculare. Traoré e Vaesen avranno libertà di muoversi tra le linee per supportare Kaba, riferimento offensivo principale. Sugli esterni Gil e Teklab saranno chiamati a dare equilibrio e profondità.

Standard Liegi (3-4-2-1): Epolo; Hautekiet, Bates, Lawrence; Fossey, Nielsen, Karamoko, Mortensen; Abid, Said; Nkada.

OH Lovanio (3-4-2-1): Leysen; Pletinckx, Nyakossi, Akimoto; Gil, George, Lakomy, Teklab; Vaesen, Traore; Kaba.

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