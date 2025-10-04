Stasburgo-Angers: diretta TV e streaming LIVE del match

Si prospetta spettacolo nella domenica pomeriggio francese, Strasburgo-Angers infiamma il weekend

Michele Massa 4 ottobre - 22:26

Il momento delle due squadre — Dopo il suo debutto stagionale in Europa, lo Strasburgo di Rosenior dovrà fare i conti con la fatica derivante dal doppio impegno, affrontando in casa l’Angers di Dujeux.

Gli alsaziani arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Marsiglia e dalla trasferta a Bratislava, due partite che potrebbero pesare sulle gambe di una squadra giovane, ma ancora poco abituata a gestire un calendario fitto. Per fortuna, la pausa in arrivo offrirà un po' di respiro, e la squadra, sotto la pressione economica della proprietà, è chiamata a alzare l’asticella per puntare a obiettivi più ambiziosi.

Dall’altra parte, l’Angers ha perso le ultime due partite senza segnare nemmeno un gol, con lo Stade Brestois che ha vinto al Kopa con apparente facilità. Attualmente penultimi in classifica, gli uomini di Dujeux hanno il peggior attacco del campionato, con solo 3 gol realizzati finora.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Angers — Strasburgo (4-2-3-1): Mike Penders; Lucas Hogsberg, Ben Chilwell, Andrew Omobamidele, Diego Moreira; Valentin Barco, Ismael Landry Doukoure; Guela Doue, Felix Lemarechal, Kendry Paez; Joaquin Panichelli

Angers (4-3-3): Herve Koffi; Jacques Ekomie, Jordan Lefort, Emmanuel Biumla, Carlens Arcus; Haris Belkebla, Yassine Belkhdim, Himad Abdelli; Sidiki Cherif, Justin-Noel Kalumba, Prosper Peter