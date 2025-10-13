derbyderbyderby streaming Stati Uniti-Australia, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Match molto interessante in grado di regalare gol e spettacolo con vista già verso ai prossimi Mondiali del 2026
Continuano senza sosta le gare durante la sosta per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che ci offrono altri match molto equilibrati: mercoledì 15 ottobre alle ore 03:00 italiane tra le varie amichevoli in programma spicca la partita tra Stati Uniti e Australia. Si tratta di una sfida interessante, con le due compagini impegnate nel trovare la quadratura migliore e con la possibilità di fare esperimenti tattici. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Stati Uniti-Australia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida amichevole direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Stati Uniti-Australia in diretta live. Il match, in programma mercoledì 15 ottobre alle ore 03:00 italiane sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Stati Uniti già certi di partecipare ai prossimi Mondiali in quanto Paese organizzatore: le ultime tre gare amichevoli giocate hanno portato a una sconfitta 0-2, una vittoria 2-0 e un pareggio 1-1 rispettivamente con Corea del Sud, Giappone ed Ecuador. La prossima sfida potrà essere utile per mettere a punto alcuni meccanismi per farsi trovare pronti quando il gioco si farà duro. Per l'Australia, invece, secondo posto dietro al Giappone nel Gruppo C per le qualificazioni alla prossima World Cup.

Stati Uniti (3-4-3): Freese, Ream, Richards, Robinson, Arfsten, Morris, Tessman, Weah, Tillman, Balogun, McKennie. Allenatore: Mauricio Pochettino

Australia (5-4-1): Izzo, Italiano, Circati, Degenek, Burgess, Rowles, Metcalfe, O'Neill, Balard, Irankunda, Touré. Allenatore: Tony Popovic

