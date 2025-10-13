Continuano senza sosta le gare durante la sosta per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che ci offrono altri match molto equilibrati: mercoledì 15 ottobre alle ore 03:00 italiane tra le varie amichevoli in programma spicca la partita tra Stati Uniti e Australia. Si tratta di una sfida interessante, con le due compagini impegnate nel trovare la quadratura migliore e con la possibilità di fare esperimenti tattici. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Stati Uniti-Australia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Stati Uniti-Australia in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida amichevole direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Stati Uniti-Australia in diretta live. Il match, in programma mercoledì 15 ottobre alle ore 03:00 italiane sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.