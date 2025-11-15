Steleers-Bengals live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

La recente risalita dei Baltimore Ravens, combinata con una flessione nelle prestazioni degli Steleers, ha riaperto la corsa al titolo della AFC North, rendendo ancora più incerto l'esito della divisione. Pittsburgh, infatti, ha vissuto un periodo difficile, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, mentre i Ravens sembrano aver trovato il giusto ritmo. A complicare ulteriormente le cose per gli Steelers, c’è il fatto che le due squadre, Ravens e Steelers, devono ancora incontrarsi due volte, il che rende ancora più imprevedibile il finale di stagione.

Per Pittsburgh, la partita contro i Bengals diventa fondamentale: una vittoria sarebbe cruciale per mantenere vive le speranze di conquistare la divisione e non perdere terreno sui rivali di Baltimore. Tuttavia, i Bengals non sono da sottovalutare. Nonostante un avvio di stagione difficile, Cincinnati è alla ricerca di un risultato che possa ridare slancio e fiducia alla squadra, e una vittoria potrebbe essere l’occasione perfetta per rialzarsi moralmente e rimettersi in carreggiata.