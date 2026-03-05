Stella Rossa-Bayern Monaco: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Stella Rossa-Bayern Monaco in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 5 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 16:17)

A Belgrado non si scherza: se non entri subito con l’atteggiamento giusto, la partita può sfuggirti di mano in un attimo. Stella Rossa e Bayern si presentano al Round 30 di Eurolega con numeri che raccontano una sfida piuttosto chiara

Il momento delle due squadre — I serbi mostrano maggiore continuità offensiva (87,4 punti di media) e soprattutto una presenza più marcata a rimbalzo (38), segno di una superiorità fisica sotto canestro. I tedeschi, invece, puntano più su gestione e scelte ragionate, ma con una produzione offensiva inferiore (80,5) e meno peso nel pitturato (32,9 rimbalzi). In difesa, tuttavia, la distanza tra le due squadre è limitata: Stella Rossa concede 85,5 punti, Bayern 84. In sostanza, a fare la differenza sarà soprattutto l’andamento della gara e il ritmo che prenderà, più che un singolo dato statistico.

Nell’ultimo turno la Stella Rossa ha superato l’Anadolu Efes 91-81, imponendo grande pressione sugli esterni avversari e sfruttando al meglio i possessi più complicati. Il Bayern, invece, arriva dalla pesante sconfitta per 93-70 contro il Real Madrid, un match in cui il divario si è ampliato fin dalle prime fasi e che ha lasciato poco spazio a una rimonta senza canestri veloci. Ora però cambia tutto: si gioca alla Belgrade Arena, tra contatti fisici e ritmi che possono cambiare rapidamente. C’è poi un altro dato da considerare: Stella Rossa tira con il 48,4% dal campo, mentre il Bayern si ferma al 46,1%. Se a questo si aggiungono rimbalzi e presenza vicino al ferro, diventa più chiaro dove potrebbe indirizzarsi la partita.