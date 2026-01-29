Stella Rossa-Dubai: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Stella Rossa-Dubai in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 20:02)

La 25ª giornata di EuroLeague si apre con un confronto interessante tra Stella Rossa e Dubai, due squadre che lottano per consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Il momento delle due squadre — La Stella Rossa viaggia con una media di 87,2 punti segnati per partita, mentre ne concede 85,7, confermandosi una squadra solida e ben organizzata, soprattutto nella metà campo difensiva. La formazione serba mostra una capacità di adattamento notevole, alternando difese a uomo e a zona, e sfruttando il contropiede quando le occasioni si presentano.

Dubai risponde con numeri simili, ma con un profilo leggermente diverso: 86,1 punti segnati a partita, contro 87,5 subiti, indicativi di una squadra che predilige un approccio offensivo più marcato, ma che talvolta soffre in continuità sul fronte difensivo. Gli emiratini sono abili nel gioco in transizione e nel trovare spazi tra le maglie difensive, grazie anche a giocatori capaci di combinare forza fisica e capacità atletiche.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con stati d’animo diversi. La Stella Rossa deve smaltire la delusione della recente sconfitta esterna contro la Virtus Bologna (93–102), che ha evidenziato alcune difficoltà nel contenere gli avversari nelle fasi decisive della gara. Al contrario, Dubai giunge carica di fiducia dopo la vittoria netta contro Paris Basketball (99–79), un successo che ha dato slancio al gruppo e messo in mostra le proprie qualità offensive e la solidità difensiva nei momenti chiave.