Stella Rossa-Fenerbahce: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Stella Rossa-Fenerbahce: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 13 marzo - 11:08

La sfida di Eurolega tra Stella Rossa e Fenerbahce mette di fronte due squadre con obiettivi importanti nella parte finale della regular season. Il match, in programma a Belgrado, rappresenta un banco di prova significativo soprattutto per la formazione serba, chiamata a difendere il fattore campo contro una delle squadre più in forma della competizione. In classifica il Fenerbahçe occupa le posizioni di vertice con un bilancio molto positivo, mentre la Stella Rossa è pienamente coinvolta nella corsa ai playoff e ha bisogno di risultati per consolidare la propria posizione tra le prime otto.

Qui Stella Rossa — La squadra di Belgrado arriva alla partita dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco, un ko che ha interrotto un momento piuttosto altalenante nelle ultime settimane. Nelle cinque gare più recenti di Eurolega la Stella Rossa ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, dimostrando comunque una buona competitività soprattutto davanti al proprio pubblico, dove spesso riesce a mantenere ritmi offensivi elevati. Con un record di 17 vittorie e 13 sconfitte, i serbi restano in piena zona playoff ma devono ritrovare continuità per non perdere terreno nella lotta con le altre squadre in classifica.

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahce, invece, si presenta all’appuntamento in uno stato di forma decisamente brillante. La formazione turca ha vinto l’ultima gara superando nettamente il Monaco e arriva da una lunga serie di risultati positivi che le hanno permesso di consolidare il primo posto in classifica. Con 22 successi e 7 sconfitte complessive, il Fener sta attraversando uno dei momenti migliori della stagione e ha mostrato grande solidità sia in attacco sia in difesa. La squadra turca ha infatti ottenuto numerose vittorie consecutive nelle ultime settimane, confermandosi come una delle principali candidate alla vittoria finale dell’Eurolega.