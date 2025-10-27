Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di EuroLega

Il match tra Stella Rossa e Lione è tra i più avvincenti che propone il calendario della prossima giornata di EuroLega. La palla a due è programmata domani, 28 ottobre, alle 19:00. Siamo ancora all'inizio della stagione ma partite del genere servono, anche e soprattutto oggi, a misurare le ambizioni delle due squadre. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta

Un'occasione perfetta per godersi Stella Rossa-Lione ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo.

Il momento di forma delle due squadre — In EuroLega il Lione sta faticando più del previsto, dato che nelle prime sei partite ha raccolto solamente due vittorie, rimediando quattro sconfitte. Risultati che non permettono di strappare una posizione più soddisfacente della sedicesima. Nelle ultime due partite, però, tra LNB ed EuroLega, il Lione ha vinto convincendo, con grandi prestazioni contro Nanterre e Dubai.

Lo Stella Rossa invece, almeno in EuroLega, ha tutt'altro passo: nelle sei partite giocate ha perso soltanto due sfide, vincendo quattro e guadagnando così la quinta posizione. Ma solo per differenza reti, dato che al secondo posto, occupato momentaneamente dall'Olympiakos, si ha lo stesso identico storico: 4-2. In testa, al momento, ci sono gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, con cinque vittorie ed una sconfitta.

I probabili quintetti di Stella Rossa-Lione — Il quintetto di partenza dello Stella Rossa pare essere ormai ben collaudato. Subisce pochi tiri, incassa meno punti ed è sopratutto solido. Da rivedere, invece, qualche scelta per i francesi, dato che si è ancora lontani da una vera e propria quadratura.

Stella Rossa: Moneke, Kalinic, Montiejunas, Nwora, Miller.

Lione: Ajinca, Massa, Seljaas, De Colo, Watson.

