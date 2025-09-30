Il primo turno di Eurolega propone una gara dal grande equilibrio, con due formazioni pronte a iniziare la stagione col piede giusto

Stefano Sorce 30 settembre - 16:19

Martedì 30 settembre 2025 alle ore 20:00, la Stark Arena di Belgrado ospiterà Stella Rossa e Olimpia Milano. I padroni di casa puntano a sfruttare la coesione e la qualità del roster, mentre gli italiani cercheranno di sorprendere con un gioco aggressivo e variegato. Vuoi vivere l’atmosfera della Stark Arena come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Stella Rossa-Olimpia Milano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta tv ci sarà anche su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV.

Il momento delle due squadre — La Stella Rossa arriva da una forma discreta, con 6 vittorie nelle ultime 10 partite. Tuttavia, le ultime tre gare sono state instabili e l’attacco fatica a superare la soglia degli 83 punti a partita. I cambi estivi hanno portato Monake, Graham e Carter, a sostituire Nedović, Lazić e Teodosić, creando un nuovo nucleo con Dobrić, Davidovac, Kalinić e Miller-McIntyre. L’integrazione del roster è ancora in corso, come dimostra la pesante sconfitta contro il CSKA Mosca nella Supercoppa VTB (67-89).

Olimpia Milano ha vinto 6 delle ultime 10 partite, con un attacco più vario dopo la partenza di Nikola Mirotic e l’arrivo di Marko Guduric e Devin Booker. La squadra punta su una difesa solida e un ritmo aggressivo, con Shields e LeDay come protagonisti principali. L’obiettivo stagionale è raggiungere i playoff e distribuire meglio i punti tra i giocatori, rendendo l’attacco più imprevedibile.

I probabili quintetti base di Stella Rossa-Olimpia Milano — Stella Rossa: Kalinić, Dobrić, Davidovac, Monake, Miller-McIntyre. Allenatore: Dejan Radonjić.

Olimpia Milano: Shields, LeDay, Guduric, Booker, Punter. Allenatore: Ettore Messina.