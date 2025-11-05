Un ruolino di marcia incredibile quello della Stella Rossa che in Eurolega è reduce da sei vittorie di fila e nell'ultimo mese ha perso solo col Subotica in campionato lo scorso weekend, poi solo successi, una cavalcata che il Panathinaikos spera di interrompere dopo gli stop con Bologna e Monaco. Scopri come seguire la sfida di Eurolega Stella Rossa-Panathinaikos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.