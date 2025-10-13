Stella Rossa-Zalgiris, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Lo Zalgiris ruggisce in EuroLega con tre vittorie su tre: scopri dove seguire la partita contro lo Stella Rossa.

Lorenzo Maria Napolitano 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 20:02)

L'EuroLega è la competizione più affascinante che il basket europeo può regalare. Arrivati alla quarta giornata, la classifica man mano diventa sempre più lunga: alcune squadre iniziano a seguire le proprie ambizioni, altre restano indietro. Ad aver iniziato nel migliore dei modi sono i lituani dello Zalgiris, con tre vittorie su tre. E domani, alle 20:00, scenderanno in campo contro lo Stella Rossa, che con una sola vittoria strappata deve riordinare le idee. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Stella Rossa-Zalgiris, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La partita potrà essere seguita in streaming live su Bet365.

Il momento di forma delle due squadre — Lo Zalgiris ha iniziato la stagione a velocità supersonica, inanellando tre vittorie. All'esordio ha battuto Monaco, poi è stato il turno del Fenerbahce, mentre alla terza giornata ha sconfitto il Bayern con un parziale di 28 punti. Un inizio a dir poco strepitoso, e che deve far tenere alta la concentrazione allo Stella Rossa, che invece di vittorie ne ha raccolto soltanto una, ai danni del Fenerbahce 81-86.

I possibili quintetti di Stella Rossa e Zalgiris — Zalgiris: Brazdeikis, Sleva, Birutis, Williams-Goss, Francisco.

Stella Rossa: Motiejunas, Kalinic, Moneke, Carter, Miller-Mcintyre.