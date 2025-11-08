Stoccarda-Augsburg in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Stoccarda-Augsburg del 9 novembre 2025: streaming gratis, probabili formazioni e statistiche della decima giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 8 novembre - 23:07

All’ombra della Mercedes-Benz Arena, la città di Stoccarda si prepara a un pomeriggio di calcio intenso e carico di aspettative. Domenica 9 novembre alle 17:30, lo Stoccarda ospita l’Augsburg in un match valido per la decima giornata di Bundesliga 2025/26. Guarda ora Stoccarda-Augsburg GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Stoccarda-Augsburg in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Stoccarda-Augsburg in diretta live.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto oppure effettua una scommessa

Cerca Stoccarda-Augsburg sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — Dopo cinque vittorie consecutive, lo Stoccarda ha conosciuto un rallentamento con la sconfitta per 3-1 in casa del Lipsia, ma resta una delle squadre più convincenti della stagione. Gli uomini di Sebastian Hoeneß hanno costruito la loro forza su un equilibrio perfetto tra intensità e gioco verticale, capace di mettere in crisi qualsiasi avversario. Torna a brillare anche Deniz Undav, rientrato in piena forma dopo l’infortunio al ginocchio: il bomber tedesco vuole ritrovare il gol davanti ai propri tifosi, dove il VfB ha vinto tutte le gare disputate finora. Dal fronte infortuni, restano ai box Demirović, Diehl e Drljaca, ma il tecnico tedesco dispone comunque di una rosa competitiva e ricca di alternative.

Periodo nero per l’Augsburg, che arriva a questo appuntamento dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa, e con zero gol segnati nelle ultime settimane. Il 2025/26, iniziato con buone premesse, si è trasformato in una serie di prestazioni opache e prive di incisività. L’unico assente è Gouweleeuw, ma il problema maggiore resta mentale: l’Augsburg fatica a creare pericoli, e affrontare uno Stoccarda in cerca di riscatto non sarà affatto semplice.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Augsburg — Stoccarda (3-4-2-1): Nubel; Jaquez, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Karazor, Stiller, Mittelstadt; Leweling, El Khannouss; Undav. Allenatore: Hoeneß.

Augsburg (3-4-2-1); Dahmen; Banks, Matsima, Schlotterbeck; Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis; Rieder, Komur; Claude-Maurice. Allenatore: Wagner.

