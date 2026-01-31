La Bundesliga propone domenica 1 febbraio alle ore 15:30 la sfida tra Stoccarda e Friburgo, un confronto interessante tra due squadre in corsa per la parte alta della classifica. I padroni di casa occupano il quinto posto con 36 punti, mentre il Friburgo insegue in settima posizione a quota 27.
La diretta streaming
Stoccarda-Friburgo diretta tv live: formazioni e streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Stoccarda-Friburgo in streaming gratis:
Dove vedere Stoccarda-Friburgo in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Stoccarda-Friburgo è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori durante tutto l’arco del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Lo Stoccarda, quinto con 36 punti, arriva a questa gara con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone europee. La squadra di Sebastian Hoenes si distingue per un calcio propositivo e offensivo, capace di creare molte occasioni grazie alla qualità del reparto avanzato.
Il Friburgo, settimo a quota 27, cerca invece continuità per restare agganciato al treno delle prime. La formazione guidata da Julian Schuster punta su organizzazione, compattezza e sulla capacità di colpire nei momenti chiave del match.
Le probabili formazioni di Stoccarda-Friburgo—
Lo Stoccarda dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che esalta la spinta degli esterni e la qualità offensiva. Il Friburgo risponde con il 4-4-1-1, un assetto equilibrato pensato per coprire bene il campo e ripartire con rapidità.
Stoccarda (3-4-3): Nubel, Al-Dakhil, Chabot, Hendricks, Vagnoman, Andres, Nartey, Stenzel, Bouanani, Khannous, Undav. Allenatore: Sebastian Hoenes
Friburgo (4-4-1-1): Atubolu, Treu, Lienhart, Ginter, Kubler, Grifo, Manzambi, Eggestein, Beste, Suzuki, Holer. Allenatore: Julian Schuster
Per seguire lo streaming gratis di Stoccarda-Friburgo è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA