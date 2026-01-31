derbyderbyderby streaming Stoccarda-Friburgo diretta tv live: formazioni e streaming gratis

Roma Stoccarda
Lo streaming gratis della gara di campionato Stoccarda-Friburgo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La Bundesliga propone domenica 1 febbraio alle ore 15:30 la sfida tra Stoccarda e Friburgo, un confronto interessante tra due squadre in corsa per la parte alta della classifica. I padroni di casa occupano il quinto posto con 36 punti, mentre il Friburgo insegue in settima posizione a quota 27.

Hai tre possibilità per guardare Stoccarda-Friburgo in streaming gratis:

Dove vedere Stoccarda-Friburgo in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Stoccarda-Friburgo è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori durante tutto l’arco del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo ed effettuare una scommessa

  • CercareStoccarda-Friburgo nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Lo Stoccarda, quinto con 36 punti, arriva a questa gara con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone europee. La squadra di Sebastian Hoenes si distingue per un calcio propositivo e offensivo, capace di creare molte occasioni grazie alla qualità del reparto avanzato.

    Il Friburgo, settimo a quota 27, cerca invece continuità per restare agganciato al treno delle prime. La formazione guidata da Julian Schuster punta su organizzazione, compattezza e sulla capacità di colpire nei momenti chiave del match.

    Le probabili formazioni di Stoccarda-Friburgo

    Lo Stoccarda dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che esalta la spinta degli esterni e la qualità offensiva. Il Friburgo risponde con il 4-4-1-1, un assetto equilibrato pensato per coprire bene il campo e ripartire con rapidità.

    Stoccarda (3-4-3): Nubel, Al-Dakhil, Chabot, Hendricks, Vagnoman, Andres, Nartey, Stenzel, Bouanani, Khannous, Undav. Allenatore: Sebastian Hoenes

    Friburgo (4-4-1-1): Atubolu, Treu, Lienhart, Ginter, Kubler, Grifo, Manzambi, Eggestein, Beste, Suzuki, Holer. Allenatore: Julian Schuster

