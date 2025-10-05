La Bundesliga 2025/26 propone domenica 5 ottobre alle ore 15:30 una sfida tutta da seguire alla Mercedes-Benz Arena: Stoccarda–Heidenheim. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila interrotte solo dal ko europeo contro il Basilea, vogliono subito rialzarsi davanti al proprio pubblico.
La Bundesliga in Streaming
Stoccarda-Heidenheim, Streaming Live e Diretta Tv: dove vedere la Bundesliga Gratis
Dall’altra parte, l’Heidenheim di Schmidt arriva con il morale in crescita dopo la prima vittoria stagionale contro l’Augsburg, un successo che ha permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica. Con Bet365 puoi seguire Stoccarda-Heidenheim GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Dove vedere Stoccarda-Heidenheim in diretta TV e in streaming LIVE—
STOCCARDA HEIDENHEIM BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Stoccarda-Heidenheim in diretta live. Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 15.30 sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.
Qui Stoccarda—
I padroni di casa, guidati da Sebastian Hoeneß, cercano conferme dopo un buon avvio che li vede al quinto posto con 9 punti e un rendimento casalingo impeccabile (2 vittorie su 2).
Qui Heidenheim—
L’Heidenheim di Frank Schmidt è chiamato a reagire a un inizio complicato: penultimo posto con appena 3 punti e una difesa che fatica lontano dalle mura amiche (10 gol subiti in 5 gare). Nonostante ciò, i precedenti dicono che i biancorossi non vanno sottovalutati: l’ultimo scontro diretto all’MHPArena si è chiuso con una sorprendente vittoria esterna per 0-1.
Stoccarda-Heidenheim, probabili formazioni—
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Tomas; Demirovic. Allenatore:Sebastian Hoeneß
HEIDENHEIM (4-3-3) Ramaj; Traoré, Traoré, Mainka, Siersleben, Föhrenbach; Schöppner, Niehues, Dorsch; Conteh, Kaufmann, Ibrahimovic. Allenatore: Frank Schmidt
© RIPRODUZIONE RISERVATA