Ci sono partite che sembrano normali finché non guardi bene la classifica. Poi improvvisamente cambia tutto: il pallone pesa di più, il pubblico trattiene il fiato più a lungo e ogni azione sembra avere conseguenze enormi. Sabato 9 maggio 2026, alle 15:30, Stoccarda e Bayer Leverkusen entreranno in campo sapendo perfettamente che questa non è soltanto una partita di Bundesliga. È un bivio. Entrambe sono ferme a quota 58 punti. Entrambe vedono la Champions League a distanza di un dettaglio. Entrambe sanno che perdere ora significherebbe rischiare di buttare via mesi di rincorsa, entusiasmo e pressione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STOCCARDA-LEVERKUSEN CLICCA SU BET365.

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Il momento dello Stoccarda

La squadra di Hoeneß sta vivendo settimane emotivamente pesantissime. Dopo una lunga rincorsa, il rischio adesso è quello di vedere sfuggire la Champions proprio sul più bello. Nelle ultime tre gare sono arrivati soltanto due pareggi e una sconfitta, risultati che hanno rallentato una squadra capace però di produrre ancora tantissimo offensivamente. L’uomo più atteso resta Deniz Undav, chiamato a interrompere un digiuno che dura ormai da quattro giornate di campionato. Davanti al proprio pubblico, lo Stoccarda proverà a giocare una gara aggressiva e intensa fin dai primi minuti.

Il momento del Bayer Leverkusen

Il Leverkusen arriva invece nel suo momento migliore della stagione. Due vittorie consecutive hanno ridato fiducia e convinzione a una squadra che sembrava essersi persa qualche settimana fa. La sensazione è che il gruppo di Hjulmand abbia ritrovato equilibrio e cattiveria offensiva, soprattutto grazie a uno Schick semplicemente devastante: nove gol nelle ultime sei partite e una tripletta appena rifilata al Lipsia. Il Bayer sembra arrivare a questo scontro diretto con maggiore serenità mentale e con più fiducia nelle proprie qualità offensive.

Probabili formazioni di Stoccarda-Leverkusen

Lo Stoccarda dovrebbe affidarsi a un sistema offensivo con Undav come riferimento avanzato e tanti uomini pronti a inserirsi tra le linee. El Khannouss e Führich saranno fondamentali per dare imprevedibilità e velocità alla manovra, mentre Stiller avrà il compito di gestire i ritmi in mezzo al campo.

Il Bayer Leverkusen dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 che ha funzionato benissimo contro il Lipsia. Schick guiderà l’attacco supportato dalla mobilità di Tella e Maza, mentre Grimaldo rappresenterà ancora una delle principali armi offensive sulla corsia sinistra.

Stoccarda (3-4-1-2): Nübel; Assignon, Chabot, Hendriks; Mittelstädt, Chema, Stiller, Leweling; El Khannouss, Führich; Undav.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, García, Grimaldo; Tella, Maza; Schick.

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