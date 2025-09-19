Stoccarda-St. Pauli: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming

Tornano l’emozioni della Bundesliga. In programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30 ci sarà la sfida tra Stoccarda e St. Pauli. Dove vedere Stoccarda-St. Pauli in diretta TV e in streaming LIVE Scopriamo dove vedere il match tra St.Pauli...

Michele Massa 19 settembre - 11:33

Tornano l'emozioni della Bundesliga. In programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30 ci sarà la sfida tra Stoccarda e St. Pauli.

Dove vedere Stoccarda-St. Pauli in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra St.Pauli e Augsburg in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio tedesco.

Il momento delle due squadre — Lo Stoccarda, attualmente in dodicesima posizione con 3 punti, cercherà di approfittare del fattore campo per migliorare la propria posizione in classifica. La squadra ha alternato buone prestazioni a delusioni, con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate. Il bilancio offensivo e difensivo non è dei migliori, con soli 3 gol segnati e 5 subiti.

Dall'altra parte, lo St. Pauli arriva alla sfida con una condizione molto più solida. Con 7 punti guadagnati, il team di Alexander Blessin occupa la quarta posizione in classifica grazie a due vittorie e un pareggio. L'attacco ha mostrato una buona prolificità, con 7 gol segnati, mentre la difesa ha subito solo 4 reti. L'ultimo incontro tra le due squadre ha visto prevalere lo Stoccarda con un 1-0 in trasferta, un risultato che potrebbe dare una spinta in più a entrambe le formazioni. Con queste premesse, la partita si preannuncia equilibrata e molto combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i 3 punti.

Le probabili formazioni di Stoccarda-St. Pauli — STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Joeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Tomas, El Khannous, Leweling; Demirovic.

ST. PAULI (3-4-1-2): Vasiji; Wahl, Smith, Dwizigala; Purka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondij, Pereira Lage.