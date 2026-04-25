Dalla finale conquistata in Coppa alla pressione del campionato: Stoccarda-Werder Brema, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 15:30, è il classico test per capire se una squadra sa trasformare entusiasmo in continuità. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STOCCARDA-WERDER BREMA SU BET365

Dove vedere Stoccarda-Werder Brema in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre

Lo Stoccarda arriva a questa partita con una spinta emotiva enorme. La sconfitta contro il Bayern è stata assorbita subito, perché pochi giorni dopo è arrivata la qualificazione alla finale di Coppa di Germania ai rigori. Un segnale forte: la squadra di Hoeneß ha carattere, sa reagire e soprattutto non si perde dopo una battuta d’arresto. In campionato, però, la situazione richiede attenzione. Il quarto posto è prezioso ma non ancora al sicuro, con l’Hoffenheim pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso. Questo significa che lo Stoccarda non può permettersi cali di concentrazione, nemmeno dopo uno sforzo mentale e fisico importante come quello in Coppa. Il vero punto di forza resta il rendimento casalingo: squadra intensa, aggressiva, capace di creare tante occasioni. Giocatori come Undav e Demirovic garantiscono peso offensivo, mentre Stiller e Karazor danno equilibrio e gestione. Il rischio, semmai, è legato alla gestione delle energie: capire se la squadra avrà ancora brillantezza dopo la semifinale.

Il Werder Brema arriva invece con un’urgenza completamente diversa. La classifica è complicata e la zona retrocessione è ancora troppo vicina per sentirsi tranquilli. Ogni punto è fondamentale, ma affrontare lo Stoccarda in questo momento non è il contesto ideale. La squadra ospite ha limiti tecnici evidenti rispetto agli avversari, ma ha ancora qualcosa da giocarsi sul piano mentale. Il problema principale resta la continuità: il Werder alterna buone prestazioni a cali improvvisi, soprattutto quando subisce pressione alta. In trasferta, inoltre, fatica a reggere l’intensità di squadre più organizzate. Per questo è probabile un approccio prudente, con l’obiettivo di restare in partita il più possibile e sfruttare eventuali spazi in contropiede. Giocatori come Stage e Schmid saranno fondamentali per dare equilibrio e provare a costruire qualcosa.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Werder Brema

Lo Stoccarda dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2, con Nübel tra i pali e una difesa guidata da Chabot. A centrocampo, Stiller e Karazor garantiranno equilibrio, mentre sulle corsie Führich e Leweling daranno ampiezza. Sulla trequarti spazio a Nartey, alle spalle della coppia offensiva Undav–Demirovic.

Il Werder Brema risponde con un 4-1-4-1 più prudente, con Lynen davanti alla difesa e una linea di centrocampo con Stage e Schmid chiamata a contenere e ripartire. In avanti, Milosevic sarà il riferimento offensivo.

Stoccarda (3-4-1-2): Nubel; Hendricks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; Nartey; Demirovic, Undav

Werder Brema (4-1-4-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Deman; Lynen; Nijnmah, Stage, Puertas, Schmid; Milosevic

CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STOCCARDA-WERDER BREMA SU BET365