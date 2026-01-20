Stoke-Middlesbrough in TV: orario, formazioni e dove vederla

Stoke City-Middlesbrough è in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 20:45. Match di Championship con entrambe le squadre in piena corsa promozione. Scopri forma, probabili formazioni, assenze e tutte le ultime sul match

Stefano Sorce 20 gennaio - 23:59

Promozione, pressione e classifica che non perdona. Stoke-Middlesbrough si affrontano mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 20:45 al bet365 Stadium in una sfida che può pesare tantissimo sulla corsa verso la Premier League. I padroni di casa cercano continuità per entrare stabilmente in zona playoff, mentre il Boro vuole difendere il secondo posto e tenere a distanza gli inseguitori.

Dove vedere Stoke-Middlesbrough in diretta tv e streaming — Il match Stoke-Middlesbrough potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.

Il momento delle due squadre — Lo Stoke arriva da un periodo positivo. Dopo la sconfitta contro lo Sheffield United a fine dicembre, i Potters hanno infilato quattro risultati utili consecutivi nel 2026. Tre vittorie tra campionato e FA Cup, poi il pareggio per 0-0 contro il QPR nell’ultimo turno, con l’esordio convincente tra i pali di Gavin Bazunu. I sette punti conquistati nelle ultime tre gare di Championship hanno permesso alla squadra di Mark Robins di salire al settimo posto, a sole tre lunghezze dalla zona playoff. Il problema resta il rendimento casalingo: una sola vittoria nelle ultime cinque partite al bet365 Stadium, dato poco incoraggiante per una squadra che punta in alto. L’assenza di un vero centravanti pesa. Mubama è ai box e il club è alla ricerca di rinforzi sul mercato, con Sorba Thomas che sta facendo la differenza partendo largo a sinistra, già a quota nove gol stagionali.

Il Middlesbrough arriva invece con il morale alto dopo il colpaccio sul campo del West Brom. Sotto di due gol, i ragazzi di Kim Hellberg hanno reagito e completato la rimonta con il gol decisivo di Burgzorg al 90’. Un successo che ha consolidato il secondo posto in classifica. Il Boro ha vinto due partite consecutive in campionato e può vantare uno dei migliori rendimenti esterni della lega: 22 punti raccolti lontano da casa, secondo solo alla capolista Coventry. Un dato che rende la trasferta di Stoke tutt’altro che proibitiva.

Le probabili formazioni di Stoke-Middlesbrough — Robins dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali Bazunu, difesa con Talovierov, Phillips, Wilmot e Lawal. In mezzo al campo spazio a Rigo e Pearson, mentre sulla trequarti agiranno Manhoef, Bae e Sorba Thomas a supporto dell’unica punta Mubama.

Hellberg risponde con lo stesso modulo. In porta Brynn, linea difensiva composta da Browne, Malanda, Ayling e Targett. A centrocampo Silvera, Hackney, Morris e Gilbert, mentre davanti toccherà a Whittaker e Conway.

Stoke: Bazunu, Talovierov, Phillips, Wilmot, Lawal, Rigo, Pearson, Manhoef, Bae, Thomas, Mubama.

Middlesbrough: Brynn, Browne, Malanda, Ayling, Targett, Silvera, Hackney, Morris, Gilbert, Whittaker, Conway.