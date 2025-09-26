Stoke-Norwich: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L’ultimo confronto tra le due squadre ha sorriso al Norwich (2-4 a febbraio), ma l’attuale differenza di forma e solidità difensiva dei Potters cambia le prospettive per questo match.

Stefano Sorce 26 settembre - 23:28

Il Bet365 Stadium, sabato 27 settembre 2025 alle 16:00, ospita una sfida ad alta tensione: Stoke City contro Norwich City, gara valida per la settima giornata di Championship. I Potters cercano di confermare il buon momento e rimanere in zona promozione, mentre il Norwich vuole risalire la classifica dopo un avvio deludente. Tra infortuni, nuovi innesti e rientri attesi, la partita promette grande intensità e colpi di scena.

Stato di forma delle squadre — La squadra di Mark Robins è seconda in classifica con 12 punti in cinque gare, una sola sconfitta subita e tre gol incassati. La parola d’ordine è solidità: difesa affidabile e ripartenze efficaci. L’infermeria è popolata, ma alcuni rientri (Pearson) e nuovi innesti (Cissé, Bozenik, Tomas Rigo) stanno rafforzando la squadra. Johansson è il vero punto fermo tra i pali.

Il Norwich ha 7 punti in cinque partite, con problemi difensivi evidenti (1,5 gol subiti a partita) e morale altalenante. L’allenatore Liam Manning deve fare i conti con assenze pesanti (Kvistgaarden, Chrisene, Duffy, Schlupp, Forson), ma Gibbs e Makama offrono qualche spunto positivo. La squadra ha mostrato maggiore solidità in trasferta rispetto alle gare interne.

Le probabili formazioni di Stoke-Norwich — Stoke (4-2-3-1): Johansson, Tchamadeu, Lawal, Wilmot, Cresswell, Rigo, Pearson, Manhoef, Baker, Thomas, Mubama, Kovacevic. Allenatore: Robins

Norwich City (4-3-3): Medic, Darling, Cordoba, Fisher, McLean, Topic, Stacey, Crnac, Schwartau, Sargent. Allenatore: Liam Manning