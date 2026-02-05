Strasburgo-Monaco streaming: dove seguire il match di Coupe de France

Allo Stade de la Meinau, giovedì 5 febbraio 2026 alle 20:45, si gioca Strasburgo-Monaco, ottavo di finale di Coupe de France.Per entrambe è una partita che pesa più della semplice qualificazione: i padroni di casa vogliono interrompere una lunga tradizione negativa nella competizione, mentre il Monaco vede nella coppa la strada più concreta verso un trofeo.
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Lo Strasburgo arriva a questo appuntamento con fiducia, nonostante la sconfitta dell’ultimo turno di Ligue 1 contro il PSG. La squadra di Gary O’Neil, subentrato a gennaio, ha mostrato segnali chiari di crescita: prima di quel ko era reduce da otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni. In campionato Le Racing sono settimi, a un solo punto dalla zona europea, e stanno brillando anche in Conference League, dove guidano la fase. In Coupe de France il cammino è stato fin qui convincente, con le vittorie contro Dunkerque e Avranches, e il fattore Meinau resta un’arma importante: sei successi nelle ultime nove gare casalinghe.
Il Monaco vive una stagione complessa. In Ligue 1 occupa il decimo posto, lontano sia dalla vetta che dalla zona Champions, e il rendimento recente è stato altalenante. L’ultimo 4-0 contro il Rennes ha ridato ossigeno, ma resta l’idea di un’annata sotto le aspettative. Per questo motivo la Coupe de France è diventata una priorità concreta. Cinque volte vincitore del trofeo, il club del Principato non lo alza dal 1991 e vede nella coppa l’unica via realistica per dare un senso pieno alla stagione. I precedenti aiutano l’ottimismo: sei vittorie negli ultimi sette scontri diretti contro lo Strasbourg e tre successi consecutivi in Alsazia. Resta però il dato negativo degli ultimi anni: le recenti eliminazioni sono arrivate tutte ai rigori.
Le probabili formazioni di Strasburgo-Monaco—
Lo Strasburgo dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Penders tra i pali, difesa con Doué, Høgsberg, Doukouré e Chilwell. In mezzo Barco ed El Mourabet daranno equilibrio, mentre alle spalle di Panichelli agiranno Moreira, Enciso e Godo, con libertà di movimento.
Il Monaco dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 orientato al possesso. Köhn in porta, linea difensiva adattata con Vanderson, Kehrer, Teze e Ouattara. In mediana Zakaria e Lamine Camara, mentre sulla trequarti Akliouche, Golovin e Fati supporteranno Balogun.
STRASBOURG: Penders; G. Doué, Høgsberg, Doukouré, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.
MONACO: Köhn; Vanderson, Teze, Kehrer, Ouattara; L. Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Fati; Balogun.
