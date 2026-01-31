La Ligue 1 propone domenica 1 febbraio alle ore 20:45 il big match tra Strasburgo e PSG , con i padroni di casa pronti a sorprendere e gli ospiti determinati a consolidare la vetta della classifica.

Dove vedere Strasburgo-PSG in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Strasburgo-PSG è disponibile in streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la diretta è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che permette l’accesso allo streaming e alle statistiche aggiornate in tempo reale.