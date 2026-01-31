derbyderbyderby streaming Strasburgo-PSG streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Strasburgo-PSG: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Ligue 1 propone domenica 1 febbraio alle ore 20:45 il big match tra Strasburgo e PSG, con i padroni di casa pronti a sorprendere e gli ospiti determinati a consolidare la vetta della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Strasburgo-PSG in streaming gratis:

Dove vedere Strasburgo-PSG in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Strasburgo-PSG è disponibile in streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la diretta è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che permette l’accesso allo streaming e alle statistiche aggiornate in tempo reale.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo ed effettuare una scommessa

  • CercareStrasburgo-PSG nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Lo Strasburgo, settimo con 30 punti, cerca continuità per consolidarsi nella parte alta della classifica e spera di sorprendere una big del campionato. La squadra di Liam Rosenior punta su solidità difensiva e ripartenze veloci.

    Il PSG, primo a 45 punti, vuole mantenere il vantaggio in vetta e arrivare alla pausa con un risultato convincente. La formazione guidata da Luis Enrique unisce qualità offensiva e organizzazione tattica, con i suoi esterni e il tridente pronti a fare la differenza.

    Le probabili formazioni di Strasburgo-PSG

    Lo Strasburgo dovrebbe confermare il 3-4-1-2, modulo equilibrato che consente copertura difensiva e supporto offensivo tra le linee. Il PSG risponde con il 4-3-3, schema offensivo che valorizza ampiezza e tridente centrale.

    Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior

    PSG (4-3-3): Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

