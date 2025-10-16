Streaming Andorra-Granada: Diretta TV e live gratis

Guarda FC Andorra-FC Granada in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come fare per vedere la sfida di Segunda Division, le probabili formazioni e lo stato di forma delle due squadre

Stefano Sorce 16 ottobre - 13:00

Venerdì 17 ottobre 2025, alle 20:30, il Nou Estadi ospiterà la sfida tra FC Andorra e FC Granada, valida per la settima giornata di Segunda Division. Una gara che mette di fronte due squadre in momenti diversi della stagione. Guarda ora FC Andorra-FC Granada GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Andorra-Granada in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Nou Estadi comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Andorra-Granada in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Un’occasione perfetta per seguire gratuitamente la sfida della Segunda Division comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Andorra-Granada nella sezione Live Streaming.

Come arrivano le due squadre alla gara — L'Andorra di Ibai vive un momento altalenante. Con 14 punti in 9 giornate (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), la squadra si trova nella parte medio-alta della classifica. I problemi principali riguardano alcune difficoltà nelle ultime partite, ma il rendimento casalingo è positivo: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Sociedad B, l’Andorra cercherà di reagire davanti ai propri tifosi.

Il Granada, allenato da Pacheta, è in piena difficoltà: ultimo con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), non ha ancora trovato continuità. Le prestazioni in trasferta mostrano una sola vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta, con un attacco che ha segnato 11 gol ma una difesa che ha subito 15 reti. Nell’ultimo incontro ha pareggiato 0-0 contro l’UD Las Palmas, ma servirà una vittoria per risalire la classifica.

Le probabili formazioni di Andorra-Granada — Nell’Andorra ci sarà Yaakobisvili tra i pali. In difesa agiranno Carrique, Alonso, Bombardo Poyato e Garcia de Albeniz. Particolare attenzione andrà ad Alende, pilastro fisico della squadra, capace di imporre forza e presenza nei duelli. A centrocampo, Sergio Molina e Villahermosa saranno fondamentali: a prova di pressing, recuperano palloni e proteggono la difesa. In attacco Min-su Kim, Garca e Nieto supporteranno l’unica punta Jastin Garcia, chiamata a sfruttare gli spazi nella retroguardia del Granada.

Il Granada si affida a Garcia Chico tra i pali. Casadesus Castro, Manu Lama, Oppong e Diallo formeranno la linea difensiva, con Lama come colonna portante. A centrocampo agiranno Ruiz Alonso, Alcaraz e Aleman Serna, mentre Alex Sola, giocatore tecnico, insieme a Jorge Pascual, resistente e instancabile, comporranno il tridente offensivo con Faye, pronti a creare pericoli costanti per la difesa dell’Andorra.

Andorra (4-3-3): Yaakobisvili, Carrique, Alonso, Poyato, Garcia de Albeniz, Molina, Villahermosa, Kim, Garca, Nieto, Garcia. Allenatore: Ibai.

Granada (4-3-3): Chico, Casadesus Castro, Lama, Oppong, Diallo, Ruiz Alonso, Alcaraz, Aleman Serna, Sola, Medina, Faye. Allenatore: Pacheta.

Non perdere Andorra-Granada IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Segunda Division comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.