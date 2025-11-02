Betis-Maiorca, undicesima giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 03:27)

La Primera División offre una sfida interessante tra Betis Siviglia e RCD Mallorca, valida per la 11ª giornata di campionato. Il Betis, sesto in classifica con 16 punti, punta a restare agganciato alla zona Europa. Il Mallorca, invece, con 9 punti in 10 partite, deve invertire la rotta per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Scopri come seguire la sfida di Liga Betis-Maiorca GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Betis-Maiorca: dove vedere la Liga in Tv e in Streaming — Con Bet365 puoi seguire Betis-Maiorca in streaming live. La diretta è disponibile per utenti registrati.











Qui Betis — La formazione di Manuel Pellegrini ha iniziato bene la stagione, mostrando un buon equilibrio tra difesa e attacco: 15 gol segnati e 12 subiti. Nelle ultime cinque gare ufficiali il Betis ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con una media realizzativa convincente e prestazioni solide soprattutto in casa (3 vittorie su 5 al Villamarín). La recente goleada per 7-1 contro l’Atlético Palma del Río ha confermato la crescita offensiva e la profondità della rosa, trascinata da Isco e Ayoze Pérez.

Qui Maiorca — Il Mallorca di Jagoba Arrasate si trova al 17° posto, con 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.Nonostante la recente vittoria per 2-0 sul CF Sant Just, la squadra fatica in trasferta: 1 vittoria e 4 sconfitte lontano da casa. Con 11 gol segnati e 15 subiti, i balearici hanno evidenti limiti offensivi e una difesa che soffre contro squadre tecniche e manovrate come il Betis.

Betis-Maiorca, probabili formazioni — BETIS (4-2-3-1): Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Cucho Hernadez. Allenatore: Manuel Pellegrini

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi. Allenatore: Jagoba Arrasate

