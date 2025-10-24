Borussia Dortmund-Colonia, 8° turno di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 08:36)

Sabato alle 18:30 il Borussia Dortmund ospita il Colonia per l’ottava giornata di Bundesliga. In classifica sono separati da soli tre punti, ma guardando la qualità delle rose il divario reale sembra decisamente più ampio: padroni di casa reduci dal ko col Bayern, ospiti protagonisti di un inizio di campionato importante. Scopri come seguire la sfida di Bundesliga Borussia Dortmund-Colonia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Borussia Dortmund — I gialloneri hanno avuto qualche inciampo all’inizio della stagione, ma stanno recuperando terreno. La recente vittoria a Copenaghen in Champions League ha dimostrato che la squadra è viva, motivata e con i muscoli giusti per dominare anche questo match. Negli ultimi tre scontri diretti contro il Colonia, il Dortmund ha segnato 11 gol subendone solo 1: numeri da paura.

Qui Colonia — I biancorossi hanno iniziato bene la stagione, sorprendentemente solidi e concreti, ma difficilmente potranno reggere l’urto della forza giallonera. La squadra di casa resta nettamente favorita, soprattutto considerando la continuità mostrata negli ultimi incroci.

Borussia Dortmund-Colonia, probabili formazioni — Il Borussia Dortmund in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali c’è Kobel; la linea difensiva a tre è composta da Anton, Schlotterbeck e Bensebaini. A centrocampo giocano Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson, mentre il duo alle spalle dell’unica punta è formato da Adeyemi e Beier, con Guirassy come terminale offensivo.

Il Colonia risponde con un 3-4-3. Tra i pali c’è Schwabe; la difesa a tre vede Heintz, Hubers e Schmied. A centrocampo agiscono Lund, Martel, Johannensson e Sebulonsen, mentre il tridente offensivo è formato da Mala, Thielmann e Kaminski.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac.

COLONIA (3-4-3): Schwabe, Heintz, Hubers, Schmied, Lund, Martel, Johannensson, Sebulonsen, Mala, Thielmann, Kaminski. Allenatore: Lukas Kwasniok

