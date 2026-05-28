Le ultime sconfitte hanno rallentato la corsa del Brann, che ora cerca una reazione immediata davanti al proprio pubblico. Venerdì 29 maggio alle ore 19:00 il Brann Stadion ospiterà la sfida contro il Sarpsborg, in un match che può diventare molto importante per la zona centrale della classifica di Eliteserien. Gli ospiti arrivano con entusiasmo dopo il successo contro il Molde, mentre il Brann vuole interrompere il momento complicato e ritrovare solidità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRANN-SARPSBORG CLICCA SU BET365.

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Momento delle squadre

Il Brann sta vivendo una fase complicata della propria stagione. Le ultime due sconfitte consecutive hanno rallentato parecchio una squadra che, fino a poche settimane fa, sembrava poter restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Il problema principale resta l’equilibrio difensivo: il Brann continua a produrre tante occasioni offensive, ma concede troppo quando perde compattezza. Davanti al proprio pubblico servirà una reazione soprattutto mentale, perché il talento offensivo non manca e il Brann Stadion resta uno dei campi più caldi dell’Eliteserien.

Il Sarpsborg invece arriva a questa trasferta con maggiore entusiasmo dopo il successo contro il Molde, una vittoria importante ottenuta con sacrificio, aggressività e cinismo. La squadra continua ad avere limiti evidenti lontano da casa, dove ha perso quattro trasferte consecutive, ma l’ultimo risultato ha riportato fiducia dentro un gruppo che vuole allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. Contro il Brann servirà una partita attenta, sporca e molto intensa sul piano fisico.

Probabili formazioni

Il Brann dovrebbe affidarsi a un atteggiamento offensivo, cercando di controllare il possesso e spingere molto sugli esterni. Soltvedt e Dragsnes avranno un ruolo importante nella costruzione delle azioni, mentre davanti Noah Holm sarà il principale riferimento offensivo supportato dai movimenti di Finne e Haaland. In mezzo al campo attenzione anche alla qualità di Wassberg e Horn Myhre, chiamati a dare ritmo e intensità alla manovra.

Il Sarpsborg invece potrebbe scegliere una partita più prudente e aggressiva nelle ripartenze. Soerli e Nibe proveranno ad accompagnare le accelerazioni offensive di Karlsbakk e Noa Williams, mentre Halvorsen e Christiansen dovranno garantire equilibrio in mezzo al campo. In difesa esperienza e fisicità saranno affidate soprattutto a Koch e Utvik.

Brann (4-3-3): Vidtun Nilsen; Dragsnes, Pallesen Knudsen, Holten, Soltvedt; Ingason, Wassberg, Horn Myhre; Finne, Noah Holm, Haaland.

Sarpsborg (4-3-3): N’diaye; Niyukuri, Utvik, Koch, Hiim; Halvorsen, Christiansen, Nibe; Soerli, Karlsbakk, Noa Williams.

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