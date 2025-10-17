Streaming, Casarano-Foggia: Diretta TV e live gratis

In Serie C spazio al grande calcio e nel girone meridionale c'è il derby pugliese che spicca

Michele Massa 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 15:58)

Il girone C di Serie C vive di una sfida tutta pugliese. Sabato 18 ottobre è infatti in programma il derby tra il sorprendente Casarano e il Foggia. Una partita che però sulla carta vede i padroni di casa in netto vantaggio. Guarda ora Casarano-Foggia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Casarano-Foggia in diretta TV e streaming gratis — La diretta dell’incontro è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e effettuando un deposito minimo di 5 euro, si potrà seguire non solo questa partita, ma anche l’intero palinsesto sportivo della piattaforma. Gli utenti avranno inoltre accesso a dati e statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, per un’esperienza completa e interattiva.

Una volta attivato l’account, sarà possibile guardare le partite di Serie C in streaming live, comodamente da casa o da qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per entrare nella sezione live e scoprire tutti gli eventi sportivi disponibili su Bet365.

Come accedere allo streaming su Bet365:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni un saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Casarano-Foggia nella sezione Live Streaming

Come arrivano le due squadre — Il Casarano si presenta a questo incontro con un chiaro vantaggio in classifica, occupando la quarta posizione con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. I padroni di casa hanno mostrato particolare solidità tra le mura amiche, dove non hanno mai perso: 3 successi e 2 pareggi nelle gare disputate in casa.

Il Foggia, invece, si trova in una situazione più delicata. Attualmente è al 17° posto con appena 7 punti, derivanti da 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte. La squadra fatica soprattutto in trasferta, dove non ha ancora ottenuto un successo, collezionando 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime gare lontano dal proprio stadio. A peggiorare il momento ci si aggiunge la recente sconfitta per 0-3 contro il Crotone, che ha evidenziato le difficoltà della squadra.

L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni ha visto il Casarano imporsi per 1-0, confermando il trend recente. La squadra guidata da Vito Di Bari ha dimostrato continuità e organizzazione tattica, mentre il Foggia, allenato da Delio Rossi, sta ancora cercando la giusta intesa per invertire la rotta e migliorare i propri risultati.

Le probabili formazioni di Casarano-Foggia — CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gega; Cajazzo, Logoluso, Maiello, Pinto; Chiricò, Malcore, Millico.

FOGGIA (5-3-2): Perucchini; Morelli, Buttaro, Staver, Minelli, Panico; Castorri, Garofalo, Oliva; D’Amico, Sylla.

Non perdere Casarano-Foggia IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui la partita con statistiche e aggiornamenti live ovunque ti trovi.