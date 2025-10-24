Streaming Cavese-Crotone: Diretta TV e live gratis

Goditi Cavese-Crotone in diretta streaming gratis su Bet365: analisi, formazioni e come arrivano le due squadre alla sfida di Serie C Girone C

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 13:32)

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 14:30, allo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, andrà in scena una sfida delicatissima per il Girone C di Serie C: la Cavese ospita il Crotone in un match che promette intensità, orgoglio e punti pesanti. Da un lato i campani cercano di risalire la classifica dopo un avvio complicato, dall’altro i calabresi vogliono tornare al successo per rimanere in zona playoff. Guarda ora Cavese-Crotone GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Cavese-Crotone in diretta TV e streaming gratis — La partita sarà disponibile in diretta streaming gratuita su Bet365, accessibile a tutti gli utenti registrati. Per seguire la sfida, è sufficiente creare un nuovo conto Bet365 tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro, che consente di accedere a tutte le gare in palinsesto con dati statistici, analisi e aggiornamenti live in tempo reale. Un modo semplice e gratuito per vivere Cavese-Crotone direttamente dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi. Vi informiamo che la partita sarà visibile anche su Sky Sport (canale 253) e NOWTv e sulle rispettive applicazioni.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live di Bet365 e guardare la partita in streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo saldo o effettua una scommessa

Cerca Cavese-Crotone sul palinsesto di Bet365

Stato di forma delle squadre — La Cavese vive una fase delicata della stagione. La squadra allenata da Fabio Prosperi occupa il 19° posto in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Il successo in trasferta contro l’Audace Cerignola ha dato un po’ di fiducia, ma i problemi restano evidenti, soprattutto in casa, dove i campani hanno raccolto appena un punto in quattro partite. La difesa, con 15 gol subiti in 10 gare, è uno dei principali punti deboli, mentre in avanti si è vista qualche buona giocata, ma manca continuità realizzativa. Servirà una prestazione ordinata e coraggiosa per fronteggiare un avversario in piena corsa playoff come il Crotone.

Il Crotone di Emilio Longo si presenta a questa trasferta con la voglia di reagire dopo la sconfitta contro il SS Monopoli, che ha interrotto una striscia positiva. Gli “Squali” sono al 5° posto con 17 punti, grazie a 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra calabrese si è distinta per equilibrio e solidità, con 18 gol segnati e 8 subiti, miglior difesa esterna del girone. Fuori casa il Crotone non ha mai perso: 3 vittorie e 1 pareggio in 4 partite. Il tecnico Longo punta sulla compattezza e sulla qualità dei suoi uomini offensivi, come Gomez e Murano per tornare subito alla vittoria.

Le probabili formazioni di Cavese-Crotone — La Cavese di Fabio Prosperi dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 compatto ma offensivo. Tra i pali ci sarà Boffelli. Davanti a lui, il trio difensivo sarà formato da Luciani, Cionek e Nunziata, giocatori di esperienza e fisicità, fondamentali per garantire solidità e copertura. Sulle corsie laterali agiranno Amerighi e Macchi. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Munari e Awua. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Orlando e Sorrentino, incaricati di supportare l’unica punta Fusco.

Il Crotone guidato da Emilio Longo risponde con un 4-2-3-1 votato all’equilibrio e alla costruzione ragionata. In porta conferma per Merelli, mentre la linea difensiva sarà composta da Leo e Guerra sulle fasce, con Di Pasquale e Berra centrali a protezione dell’area. Davanti alla difesa agirà la coppia composta da Gallo e Sandri. Sulla linea dei trequartisti, spazio alla fantasia di Zunno e Gomez sugli esterni, con Maggio al centro a muoversi tra le linee. Davanti, il ruolo di terminale offensivo sarà affidato a Murano.

Cavese (3-4-2-1): Boffelli, Luciani, Cionek, Nunziata, Amerighi, Munari, Awua, Macchi, Orlando, Sorrentino, Fusco. Allenatore: Prosperi.

Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo, Di Pasquale, Berra, Guerra, Gallo, Sandri, Zunno, Gomez, Maggio, Murano. Allenatore: Longo.

Non perdere Cavese-Crotone IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui la sfida di Serie C Girone C con statistiche, quote e aggiornamenti live in tempo reale, solo su Bet365.