Streaming Charlotte-Philadelphia Union: la MLS in Diretta TV e Live Gratis

Charlotte-Philadelphia Union, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 00:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 10:56)

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Charlotte e Philadelphia Union, scontro tra prime della classe visto che gli ospiti, già qualificati ai play-off come i padroni di casa, occupano la prima posizione in classifica e se la vedranno con la quarta della graduatoria. Un test fondamentale per entrambe, di preparazione alla seconda parte della stagione che decreterà il campione della MLS. Guarda ora Charlotte-Philadelphia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Charlotte — Charlotte FC occupa la 4ª posizione con 56 punti (18 vittorie, 2 pareggi, 13 sconfitte). La squadra allenata da Dean Smith ha mostrato buon rendimento tra le mura amiche, con 12 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ma deve migliorare la difesa (46 gol subiti) per arrivare più in fondo possibile nella fase playoff. Nelle ultime 5 partite il percorso è stato altalenante, ma discreto con 3 vittorie e 2 sconfitte, compresa una convincente affermazione in trasferta contro D.C. United.

Qui Philadelphia Union — Il Philadelphia Union, guidato da Bradley Carnell, ha dominato la MLS con 66 punti (20 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte) conquistando il Supporters's Shield per la seconda volta nella sua storia. Un attacco prolifico (57 gol segnati) e una difesa solida (33 gol subiti), tuttavia in trasferta il rendimento è leggermente più altalenante: 8 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte. L’ultima vittoria contro New York City FC ha rafforzato la fiducia della squadra, pronta a confermare il proprio status di favorita.

Charlotte-Philadelphia Union, probabili formazioni — Charlotte in campo con un offensivo 4-3-3. Tra i pali troviamo Kahlina, mentre la linea difensiva a quattro è composta da Marshall-Rutty, Malanda, Ream e Byrne, chiamati sia a proteggere la porta sia a supportare la costruzione dal basso. Il centrocampo a tre vede Westwood come regista, affiancato da Bronico e Diani. Sulla trequarti e in attacco, Zaha, Toklomati e Vargas offriranno velocità, tecnica e imprevedibilità per creare pericoli costanti alle spalle della difesa avversaria.

Sistema di gioco più tradizionale per il Philadelphia Union che propone un classico 4-4-2 con Blake tra i pali e una difesa a quattro formata da Harriel, Glesnes, Makhanya e Wagner. A centrocampo, Iloski e Jean Jacques presidiano il centro, mentre Lukic e Vassilev garantiscono ampiezza e supporto agli attaccanti. Davanti, la coppia offensiva Uhre–Damiani punta a sfruttare i cross dai lati e le combinazioni strette per rendersi pericolosa in area avversaria.

CHARLOTTE FC (4-3-3): Kahlina, Marshall-Rutty, Malanda, Ream, Byrne, Westwood, Bronico, Diani, Zaha, Toklomati, Vargas. Allenatore: Dean Smith

PHILADELPHIA UNION (4-4-2): Blake, Harriel, Glesnes, Makhanya, Wagner, Iloski, Jean Jacques, Lukic, Vassilev, Uhre, Damiani. Allenatore: Bradley Carnell

