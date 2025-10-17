Streaming Cincinnati-Montreal: la MLS in Diretta TV e Live Gratis

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Cincinnati e Montreal che, guardando la classifica, potrebbe sembrare una sfida a senso unico, ma chissà che non si verifichino sorprese, visto che i padroni di casa sono già ai play-off e potrebbero optare per qualche seconda linea. Gli ospiti, fuori da qualsiasi discorso e lontani anni luce dalle zone nobili della graduatoria, puntano a chiudere con dignità la regular season. Guarda ora Cincinnati-Montreal GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
CINCINNATI MONTREAL DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Cincinnati-Montreal in diretta live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Cincinnati—
Il Cincinnati, già qualificato ai playoff, punta a consolidare il secondo posto nella Eastern Conference e a chiudere la regular season davanti ai propri tifosi nel migliore dei modi. Solida, cinica e letale in casa, la squadra di Pat Noonan ha confermato in questa stagione la propria crescita: 19 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, con 49 gol segnati e 40 subiti.
Parliamo di una delle formazioni più efficaci della MLS in casa, con 13 vittorie interne su 16 gare, e ha mostrato grande equilibrio difensivo. Il successo esterno per 1-0 contro i New York Red Bulls ha certificato la solidità del gruppo, capace di gestire la gara con ordine anche senza dominare il possesso.
Qui Montreal—
Il Montréal, invece, gioca solo per l’onore dopo una stagione complicata e al di sotto delle aspettative. Il club canadese occupa il 13º posto della Eastern Conference (6 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte, differenza reti -23) ed è stato protagonista di una regular season in cui ha segnato poco (1 gol di media a partita) e subito tanto (1.7 gol di media). Nonostante qualche recente segnale di risveglio, due risultati utili consecutivi, la squadra di Laurent Courtois continua a mostrare una fragilità difensiva preoccupante: 13 partite di fila con la porta violata.
Cincinnati-Montreal, probabili formazioni—
Solidità difensiva e verticalità in ripartenza, sono questi gli obiettivi che proverà a portare a termine Cincinnati, puntando su un 3-5-2 equilibrato contro Montreal. Tra i pali tocca a Louro, protetto da una difesa a tre composta da Powell, Robinson e Hadebe. Le corsie esterne sono affidate a Echenique ed Engel, in mezzo al campo Gidi agirà da equilibratore accanto alla qualità di Evander e Bucha. Davanti, la coppia offensiva sarà formata dal duo Brenner–Kubo.
Il Montréal risponde con un 4-2-3-1, un assetto più ordinato. Gillier in porta e difesa a quattro formata da Hidalgo, Craig, Neal e Petrasso. In mediana, Longstaff e Loturi garantiscono equilibrio tra interdizione e costruzione, mentre sulla trequarti agiranno Sealy, Escobar e Jaime. In avanti, il riferimento offensivo sarà Owusu.
CINCINNATI (3-5-2): Louro, Powell, Robinson, Hadebe, Echenique, Gidi, Evander, Bucha, Engel, Brenner, Kubo. Allenatore: Pat Noonan
MONTREAL (4-2-3-1): Gillier, Hidalgo, Craig, Neal, Petrasso, Longstaff, Loturi, Sealy, Escobar, Jaime, Owusu. Allenatore:
