Streaming Cincinnati-Montreal: la MLS in Diretta TV e Live Gratis

Cincinnati-Montreal, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 00:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Cincinnati e Montreal che, guardando la classifica, potrebbe sembrare una sfida a senso unico, ma chissà che non si verifichino sorprese, visto che i padroni di casa sono già ai play-off e potrebbero optare per qualche seconda linea. Gli ospiti, fuori da qualsiasi discorso e lontani anni luce dalle zone nobili della graduatoria, puntano a chiudere con dignità la regular season. Guarda ora Cincinnati-Montreal GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Cincinnati — Il Cincinnati, già qualificato ai playoff, punta a consolidare il secondo posto nella Eastern Conference e a chiudere la regular season davanti ai propri tifosi nel migliore dei modi. Solida, cinica e letale in casa, la squadra di Pat Noonan ha confermato in questa stagione la propria crescita: 19 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, con 49 gol segnati e 40 subiti.

Parliamo di una delle formazioni più efficaci della MLS in casa, con 13 vittorie interne su 16 gare, e ha mostrato grande equilibrio difensivo. Il successo esterno per 1-0 contro i New York Red Bulls ha certificato la solidità del gruppo, capace di gestire la gara con ordine anche senza dominare il possesso.

Qui Montreal — Il Montréal, invece, gioca solo per l’onore dopo una stagione complicata e al di sotto delle aspettative. Il club canadese occupa il 13º posto della Eastern Conference (6 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte, differenza reti -23) ed è stato protagonista di una regular season in cui ha segnato poco (1 gol di media a partita) e subito tanto (1.7 gol di media). Nonostante qualche recente segnale di risveglio, due risultati utili consecutivi, la squadra di Laurent Courtois continua a mostrare una fragilità difensiva preoccupante: 13 partite di fila con la porta violata.

Cincinnati-Montreal, probabili formazioni — Solidità difensiva e verticalità in ripartenza, sono questi gli obiettivi che proverà a portare a termine Cincinnati, puntando su un 3-5-2 equilibrato contro Montreal. Tra i pali tocca a Louro, protetto da una difesa a tre composta da Powell, Robinson e Hadebe. Le corsie esterne sono affidate a Echenique ed Engel, in mezzo al campo Gidi agirà da equilibratore accanto alla qualità di Evander e Bucha. Davanti, la coppia offensiva sarà formata dal duo Brenner–Kubo.

Il Montréal risponde con un 4-2-3-1, un assetto più ordinato. Gillier in porta e difesa a quattro formata da Hidalgo, Craig, Neal e Petrasso. In mediana, Longstaff e Loturi garantiscono equilibrio tra interdizione e costruzione, mentre sulla trequarti agiranno Sealy, Escobar e Jaime. In avanti, il riferimento offensivo sarà Owusu.

CINCINNATI (3-5-2): Louro, Powell, Robinson, Hadebe, Echenique, Gidi, Evander, Bucha, Engel, Brenner, Kubo. Allenatore: Pat Noonan

MONTREAL (4-2-3-1): Gillier, Hidalgo, Craig, Neal, Petrasso, Longstaff, Loturi, Sealy, Escobar, Jaime, Owusu. Allenatore:

