Streaming Clermont-Annecy: Diretta TV e live gratis

Come seguire gratuitamente la sfida di Ligue 2 in programma questo weekend

Michele Massa 16 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 11:57)

Inizia il weekend di calcio anche in Francia. Tra le sfide in programma venerdì 17 ottobre di Ligue 2 c'è Clermont-Annecy. Una partita che vede due squadre che hanno bisogno di dare una svolta alla propria classifica.

Come arrivano le due squadre — Il confronto tra Clermont e Annecy, valido per la 10ª giornata di Ligue 2, si preannuncia intenso e combattuto, complice la loro posizione ravvicinata in classifica e la comune voglia di risalire la graduatoria. Il Clermont, attualmente dodicesimo, fatica a trovare continuità nei risultati, avendo conquistato solo due successi nelle ultime cinque gare. Nonostante ciò, la squadra dimostra carattere e solidità soprattutto tra le mura amiche.

Sul fronte opposto, l’Annecy, quindicesimo, non è distante e punta anch’esso a invertire la rotta per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Entrambe le formazioni sono chiamate a dare una risposta convincente, in un match che potrebbe pesare molto sul morale e sulle ambizioni di entrambe.

Le probabili formazioni di Clermont-Annecy — Clermont (4-2-3-1): T. Guivarch; T. Rowe, M. Caufriez, Y. Salmier, K. Boto; C. Konaté, H. Saivet; A. Hunou, C. Makutungu, A. Drouhin; A. Bamba.

Annecy (4-2-3-1): F. Escales; L. Socka Bongué, A. Kashi, Q. Paris, A. Hbouch; B. Touré, A. Baallal; M. Veillon, J. Kouadio, A. Camblan; T. Delphis.

