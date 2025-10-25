Streaming Cosenza-Potenza: Diretta Tv e Live Gratis

Cosenza-Potenza in streaming gratis su Bet365: analisi e informazioni sul match della Serie C di domenica 26 ottobre 2025 al San Vito-Marulla.

Stefano Sorce 25 ottobre - 15:45

La sfida del San Vito-Marulla offre un incrocio molto delicato nella corsa a un piazzamento di rilievo nel Girone C di Serie C. Il Cosenza, attualmente settimo, e il Potenza, nono a breve distanza, si sfidano domenica 26 ottobre 2025 alle 14:30. Guarda Cosenza–Potenza GRATIS in streaming live su Bet365!

Dove vedere Cosenza-Potenza in diretta streaming gratis su Bet365 — L’incontro sarà disponibile in diretta streaming gratuita su Bet365, piattaforma che consente a tutti gli utenti con conto attivo di seguire il match senza costi aggiuntivi. Una volta effettuata la registrazione, ed un deposito minimo di 5 euro, e selezionata la partita nel palinsesto live, sarà possibile seguirne lo svolgimento con aggiornamenti istantanei, statistiche dettagliate e un’interfaccia intuitiva pensata anche per gli appassionati di betting live.

Come arrivano le due squadre — La squadra di Antonio Buscè arriva al match in una condizione mentale positiva: tre vittorie nelle ultime cinque gare dimostrano una crescita costante, soprattutto nel gioco offensivo. Il Cosenza produce, crea occasioni, segna con regolarità e beneficia della spinta del suo pubblico. Sul piano difensivo ci sono ancora margini importanti di miglioramento, come dimostrano le dodici reti incassate in dieci partite. Tuttavia, il rendimento complessivo è in crescita e la sensazione è che questa squadra stia ritrovando quell’identità grintosa e aggressiva che il tecnico richiede fin dal suo arrivo.

Per il Potenza è un momento più complicato. La squadra alterna buone prestazioni a cali improvvisi, e in trasferta fatica a esprimere con continuità la propria qualità. La sconfitta contro il Benevento ha sottolineato la necessità di maggiore attenzione nella fase difensiva, mentre sotto porta una maggiore cattiveria potrebbe ribaltare diverse situazioni. Nonostante queste difficoltà, i rossoblù restano una squadra competitiva, con individualità capaci di colpire nelle ripartenze. La sfida di Cosenza rappresenta un banco di prova significativo per misurare la loro reale tenuta mentale.

Le probabili formazioni di Cosenza-Potenza — COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Cannavò; Mazzocchi. Allenatore: Buscè

POTENZA (4-3-3): Alastra; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Petrungaro, Selleri, D’Auria. Allenatore: De Giorgio

