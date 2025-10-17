derbyderbyderby streaming Streaming Crotone-Monopoli: Diretta TV e live gratis

Streaming Crotone-Monopoli: Diretta TV e live gratis

Crotone
Aria di alta classifica per la sfida in programma domani in Serie C. Ecco come poterla seguire gratuitamente
Michele Massa
Michele Massa

Sfida di alta classifica nel pomeriggio del girone C di Serie C. In terra calabrese spicca la sfida tra Crotone e Monopoli. Guarda ora Crotone-Monopoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Crotone-Monopoli in diretta TV e streaming gratis

La diretta dell’incontro è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e effettuando un deposito minimo di 5 euro, si potrà seguire non solo questa partita, ma anche l’intero palinsesto sportivo della piattaforma. Gli utenti avranno inoltre accesso a dati e statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, per un’esperienza completa e interattiva.

Una volta attivato l’account, sarà possibile guardare le partite di Serie C in streaming live, comodamente da casa o da qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per entrare nella sezione live e scoprire tutti gli eventi sportivi disponibili su Bet365.

Streaming Crotone-Monopoli: Diretta TV e live gratis- immagine 2

Come accedere allo streaming su Bet365:

    • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

    • Mantieni un saldo attivo o effettua una scommessa;

    • Cerca Crotone-Monopoli nella sezione Live Streaming

    Come arrivano le due squadre

    Il Crotone, attualmente quinto in classifica con 17 punti, ha evidenziato una difesa solida, avendo subito appena 7 gol in 9 gare, mentre il reparto offensivo ha già siglato 18 reti. La SS Monopoli 1966, invece, occupa il nono posto con 12 punti e mostra qualche lacuna in difesa, con 11 gol incassati in 9 partite, a fronte di un attacco che ha realizzato 8 reti.

    Negli ultimi match, il Crotone ha registrato un trend positivo, con 4 vittorie nelle ultime 5 gare, inclusa una convincente affermazione per 3-0 contro il Foggia Calcio. Sotto la guida di Emilio Longo, la squadra ha trovato buona intesa tra i reparti, soprattutto tra le mura amiche, dove ha raccolto 2 successi e 1 pareggio, pur subendo anche 2 sconfitte. Al contrario, la SS Monopoli 1966, allenata da Alberto Colombo, ha faticato a mantenere continuità, ottenendo solo 1 vittoria nelle ultime 5 partite, affiancata da 2 pareggi e 2 ko.

    L’ultimo confronto diretto ha visto il Crotone imporsi per 2-0, confermando la supremazia negli scontri recenti. Il bilancio degli ultimi 5 incontri tra le due squadre registra 4 vittorie per i calabresi, 1 pareggio e nessun successo per il Monopoli. Alla luce della forma attuale, il Crotone si presenta come favorito per la prossima sfida.

    Non perdere Crotone-Monopoli IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui la partita con statistiche e aggiornamenti live ovunque ti trovi.

