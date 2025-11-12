Streaming Detroit Pistons-Chicago Bulls: Diretta TV e live gratis

Alla Little Caesars Arena di Detroit va in scena Detroit Pistons-Chicago Bulls, gara fissata per giovedì 13 novembre alle ore 01:00 italiane. Lo streaming gratis del match su Bet365

Stefano Sorce 12 novembre - 01:10

Nella notte tra mercoledì e giovedì, il parquet della Little Caesars Arena di Detroit si accende per una nuova sfida della Eastern Conference: Detroit Pistons-Chicago Bulls, in programma giovedì 13 novembre alle ore 01:00 italiane.

Il momento delle due squadre — I Pistons arrivano alla sfida con un roster ancora in cerca di stabilità, provato da diversi problemi fisici ma capace di mostrare lampi di buon basket. Nelle ultime settimane, la squadra ha dovuto fare i conti con assenze pesanti come quelle di Tobias Harris e Jaden Ivey, oltre a qualche dubbio legato alla condizione di altri giocatori chiave, gestiti con cautela giorno per giorno. Questo ha costretto il coach a rimescolare spesso le rotazioni, affidandosi a volti meno conosciuti e a giovani che hanno colto l’occasione per mettersi in mostra. Nonostante le difficoltà, Detroit ha dimostrato una buona dose di resilienza.

I Chicago Bulls si presentano a questa sfida in una fase di alti e bassi, con prestazioni convincenti alternate a serate meno brillanti. Quando il gruppo riesce a trovare ritmo offensivo, la squadra diventa pericolosa e difficile da contenere, ma la costanza resta il vero obiettivo da raggiungere. Anche per loro, gli infortuni hanno inciso sulle rotazioni: Josh Giddey è indicato come game-time decision, mentre Coby White resterà fuori ancora per un po’. Queste assenze condizionano inevitabilmente i piani tattici e obbligano l’allenatore ad adattare di volta in volta il quintetto. Quando però i leader offensivi sono in campo e in forma, Chicago ritrova la propria identità. Il gioco rapido in transizione e la capacità di creare tiri aperti grazie al movimento di palla restano i marchi di fabbrica della squadra.

I probabili quintetti base di Pistons-Bulls — Pistons: Robinson, .Cunningham, Duren, Holland, Green. Coach: Bickerstaff.

Bulls: Huerter, Jones, Vucevic, Buzelis, Okoro. Coach: Donovan.

