Streaming Dundee-Motherwell: la diretta live del match

Dundee e Motherwell si affrontano a Dens Park in un match di Scottish Premiership dagli obiettivi opposti. I padroni di casa cercano punti salvezza

Stefano Sorce 4 febbraio - 01:50

Sfida dai risvolti opposti in Scottish Premiership: mercoledì 4 febbraio 2026 alle 20:45Dundee-Motherwell a Dens Park.I padroni di casa guardano con preoccupazione alla zona retrocessione, mentre gli ospiti viaggiano in piena corsa per un posto in Europa.

Dove vedere Dundee-Motherwell in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Dundee arriva a questa partita in un periodo complicato, soprattutto sul piano dei risultati. La squadra di Steven Pressley è senza vittorie da tre turni e l’ultimo pareggio per 0-0 contro lo St Mirren, ottenuto contro dieci uomini per oltre mezz’ora, ha lasciato parecchio amaro in bocca. Non è la prima occasione sprecata in casa: due settimane prima, sempre a Dens Park, il Dundee era riuscito a perdere contro l’Hearts nonostante un’intera ripresa giocata in superiorità numerica. Segnali evidenti di una squadra che fatica a concretizzare. Il problema principale è l’attacco: nessun giocatore ha superato quota due gol in campionato e il capitano Simon Murray, titolare in 19 gare, ha segnato una sola volta in Premiership, con una striscia negativa che dura da 16 partite. Un dato pesante, mitigato solo dal fatto che cinque delle sei vittorie stagionali siano arrivate davanti al proprio pubblico.

Situazione diametralmente opposta per il Motherwell, una delle squadre più in forma del campionato. I Steelmen sono imbattuti da cinque giornate e nell’ultimo turno hanno superato con autorità il Livingston per 2-0 in trasferta, grazie alla doppietta di Tawanda Maswanhise. L’attaccante sta vivendo una stagione straordinaria, con 18 gol complessivi tra tutte le competizioni, attirando anche l’attenzione del mercato. Ma il Motherwell non brilla solo in avanti: la squadra di Jens Berthel Askou vanta anche la miglior difesa del campionato a pari merito, con Calum Ward tra i portieri più affidabili per clean sheet. Quarto posto in classifica e soli cinque punti di distanza dal Celtic secondo: numeri che spiegano perché il Motherwell si presenti a Dundee con grande fiducia, forte anche di tre vittorie negli ultimi quattro scontri diretti, compreso l’1-0 di dicembre a Fir Park.

Le probabili formazioni di Dundee-Motherwell — Il Dundee dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 equilibrato. McCracken sarà il portiere, con una linea difensiva composta da Wright, Astley, Graham e Samuels. In mezzo al campo Dhanda e Hamilton garantiranno ordine e copertura, mentre sulla trequarti Congreve, Robertson e Yogane avranno il compito di supportare Murray, chiamato a sbloccarsi sotto porta.

Il Motherwell dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 molto fluido. Ward in porta, difesa guidata da O’Donnell e McGinn, con Sparrow e Longelo sugli esterni. In mediana Priestman e Fadinger faranno da schermo, mentre alle spalle di Maswanhise agiranno Said, Just e Slattery, pronti a muoversi tra le linee.

DUNDEE: McCracken; Wright, Astley, Graham, Samuels; Congreve, Dhanda, Hamilton, Robertson, Yogane; Murray.

MOTHERWELL: Ward; Sparrow, O'Donnell, McGinn, Longelo; Priestman, Fadinger; Said, Just, Slattery; Maswanhise.

