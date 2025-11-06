La sfida tra Fluminense e Mirassol, in programma giovedì 6 novembre 2025 alle ore 23:30 allo Stadio Jornalista Mario Filho (Maracanà), promette di essere una delle partite più equilibrate del turno di Brasileirao. Guarda ora Fluminense-Mirassol GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Lo streaming live
Streaming Fluminense-Mirassol: Diretta TV, live gratis e probabili formazioni
Dove vedere Fluminense-Mirassol in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Brasileirao comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Fluminense-Mirassol in diretta live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Come arrivano le due squadre—
Il Fluminense arriva a questa sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro il Ceará il 2 novembre, un risultato che ha interrotto una buona serie di tre vittorie nelle cinque gare precedenti. Da quando Luis Zubeldía ha assunto la guida tecnica, la squadra ha mostrato segni di crescita, anche se la continuità resta un problema. Nelle ultime dieci partite il Tricolor ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con una media di 1,2 gol fatti e 1,2 subiti. L’unico vero limite è rappresentato dalle assenze. Manoel e Ganso sono ai box per infortunio, mentre Ignácio è squalificato. Zubeldia potrà comunque contare su giocatori d’esperienza come Fabio, Thiago Silva, Renè, Martinelli, Acosta, John Kennedy e Canobbio. Attualmente il Fluminense è settimo in classifica con 14 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, e resta in corsa per un posto tra le prime quattro.
Il Mirassol è una delle più belle sorprese del campionato. La formazione di Rafael Guanaes occupa il quarto posto con 15 vittorie, 11 pareggi e appena 5 sconfitte. L’ultima partita, terminata 0-0 contro il Botafogo il 1° novembre, ha esteso la striscia positiva a cinque gare consecutive (4 vittorie e 1 pareggio). Nonostante risorse economiche limitate, il Mirassol ha costruito la propria identità su una difesa solida e un gioco basato su ripartenze rapide. Guanaes dovrà però rinunciare a Da Silva, Edson e PH, tutti infortunati, mentre Lucas Ramon e Matheus Sales restano in dubbio. La probabile formazione vedrà comunque in campo i punti fermi Walter, Daniel Borges, Joao Victor, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Negueba, Alesson e Chico.
Probabili Formazioni Fluminense-Mirassol—
FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renè; Martinelli, Hercules, Acosta; Serna, John Kennedy, Canobbio. Allenatore: Zubeldia.
MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Borges, Victor, Jemmes, Reinaldo; Moura, Danielzinho; Guilherme, Negueba, Alesson; Chico. Allenatore: R. Guanaes.
Non perdere Fluminense-MirassolIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per il Brasileirao comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA