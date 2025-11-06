Come arrivano le due squadre

Il Fluminense arriva a questa sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro il Ceará il 2 novembre, un risultato che ha interrotto una buona serie di tre vittorie nelle cinque gare precedenti. Da quando Luis Zubeldía ha assunto la guida tecnica, la squadra ha mostrato segni di crescita, anche se la continuità resta un problema. Nelle ultime dieci partite il Tricolor ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con una media di 1,2 gol fatti e 1,2 subiti. L’unico vero limite è rappresentato dalle assenze. Manoel e Ganso sono ai box per infortunio, mentre Ignácio è squalificato. Zubeldia potrà comunque contare su giocatori d’esperienza come Fabio, Thiago Silva, Renè, Martinelli, Acosta, John Kennedy e Canobbio. Attualmente il Fluminense è settimo in classifica con 14 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, e resta in corsa per un posto tra le prime quattro.