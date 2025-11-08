Streaming Foggia-Benevento: Diretta TV e live gratis

Foggia-Benevento (9 novembre 2025, ore 20:30): probabili formazioni, orario, diretta TV e streaming. I rossoneri cercano punti salvezza, i sanniti inseguono la vetta del Girone C di Serie C

Stefano Sorce 8 novembre - 11:10

Sotto le luci del “Pino Zaccheria”, il Foggia è chiamato a reagire in una serata che può valere una fetta importante della stagione. I rossoneri, in crisi di risultati, affrontano un Benevento ambizioso ma reduce da un periodo di flessione. Gara in programma domenica 9 novembre alle ore 20.30. Guarda ora Foggia-Benevento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il match sarà inoltre trasmesso in diretta su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming su Sky Go tramite smartphone, tablet o PC.

Come arrivano le due squadre — Il cammino del Foggia si è fatto pericoloso. Tre sconfitte consecutive, due in campionato contro Altamura e Potenza, e una in Coppa Italia contro il Crotone, hanno riacceso i timori di una stagione difficile. Il margine sulla zona retrocessione si è ridotto a soli quattro punti, con il Siracusa ultimo in classifica che comincia a farsi minaccioso. La squadra di Delio Rossi deve invertire la rotta al più presto, e lo Zaccheria può essere il punto di ripartenza. L’ultima vittoria risale infatti a metà ottobre, nel 2-1 al Casarano firmato da Morelli e Youssouph Sylla. Servono compattezza e lucidità, soprattutto in una fase difensiva che ultimamente ha mostrato troppe crepe.

Sul versante opposto, il Benevento arriva a Foggia con il peso di due risultati deludenti: la sconfitta nello scontro diretto con il Catania e il pareggio casalingo contro il Sorrento. I giallorossi restano comunque in piena corsa per il vertice, terzi in classifica, a tre punti dalla vetta, ma sanno di non poter più sbagliare. L’obiettivo è ritrovare quella brillantezza che aveva permesso di inanellare una lunga striscia positiva tra settembre e ottobre. Lamesta e Tumminello guideranno ancora l’attacco, mentre pesa l’assenza di Ceresoli, squalificato: al suo posto spazio probabilmente a Giacomo Ricci, uomo duttile e affidabile nelle due fasi.

Le probabili formazioni di Foggia-Benevento — Nel Foggia, Delio Rossi conferma il 3-4-2-1, affidandosi a Borbei tra i pali e alla retroguardia formata da Buttaro, Minelli e Rizzo, chiamata a maggiore concentrazione dopo le ultime uscite. Sugli esterni Morelli e Panico avranno il doppio compito di coprire e spingere, con Garofalo e Byar in mezzo a dare equilibrio e geometrie. Sulla trequarti agiranno D’Amico e Ilicic, pronti a sostenere Sylla, riferimento offensivo principale e uomo da cui ci si aspettano i gol della salvezza.

Il Benevento di Auteri risponde con il consueto 3-4-1-2, incentrato su qualità e densità. In porta ci sarà Vannucchi, protetto da Scognamillo, Saio e Borghini, mentre le corsie saranno presidiate da Pierozzi e dal già citato Giacomo Ricci. In mezzo, il dinamismo di Mehic e l’esperienza di Maita saranno fondamentali per contenere il gioco avversario e alimentare la manovra. Sulla trequarti toccherà a Manconi innescare la coppia Lamesta–Tumminello, tandem offensivo dalle grandi potenzialità.

Foggia (3-4-2-1): Borbei; Buttaro, Minelli, Rizzo; Morelli, Garofalo, Byar, Panico; D’Amico, Ilicic; Sylla. Allenatore: Delio Rossi.

Benevento (3-4-1-2): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Mehic, G. Ricci; Manconi; Lamesta, Tumminello. Allenatore: Auteri.

