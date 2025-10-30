Streaming Getafe-Girona: Diretta TV, live gratis e probabili formazioni

Analisi, probabili formazioni di Getafe-Girona, gara della Liga in programma il 31 ottobre alle 21:00: scopri come vederla gratis in streaming live su Bet365

Stefano Sorce 30 ottobre - 18:53

Getafe-Girona, gara valida per l’undicesima giornata della Liga, andrà in scena venerdì 31 ottobre alle ore 21:00. Una sfida che mette di fronte due squadre con stati d’animo e ambizioni molto differenti. Guarda ora Getafe-Girona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Il Getafe sta attraversando una fase positiva e guarda con fiducia alla parte alta della classifica. Gli Azulones, infatti, si trovano in decima posizione, a sole due lunghezze dalla zona Europa. La squadra di José Bordalas ha mostrato solidità e continuità, riuscendo anche a ottenere una vittoria di prestigio sul campo dell’Athletic Bilbao (0-1 al San Mames) dopo due sconfitte consecutive contro Osasuna e Real Madrid. In Coppa del Re, il Getafe ha potuto permettersi una sorta di allenamento contro il modesto Inter Valdemoro, travolto con un clamoroso 11-0: protagonista assoluto Juanmi, autore di una tripletta, accompagnato dalla doppietta dell’ex romanista Borja Mayoral. La squadra madrilena si conferma compatta e organizzata, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove ha incassato appena tre gol in tutta la stagione. Nonostante renda spesso meglio in trasferta, tra le mura amiche il Getafe mostra una tenuta difensiva tra le migliori del campionato.

Situazione decisamente più complicata per il Girona, attualmente ultimo in classifica con soli 7 punti. La squadra catalana vive un momento difficile e cerca disperatamente di risollevarsi. L’impegno di Coppa del Re contro il Constancia ha lasciato più dubbi che certezze: vittoria sì, ma solo ai supplementari (2-3) e dopo una partita sofferta. Il Girona non vince in campionato dal successo con il Valencia di diverse settimane fa. Da allora sono arrivati una sconfitta nel derby con il Barcellona (2-1) e un pareggio rocambolesco con il Real Oviedo (3-3). La dirigenza, per ora, continua a rinnovare la fiducia a Michel, tecnico capace due anni fa di portare la squadra in Champions League, ma la sua posizione resta delicata: i prossimi risultati saranno decisivi per il suo futuro. I catalani, inoltre, non hanno ancora mai vinto lontano da Montilivi, e il confronto con un Getafe così solido in casa non promette una serata semplice.

Le probabili formazioni di Getafe-Girona — Il Getafe di José Bordalas dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 5-3-2, schema che garantisce solidità difensiva e grande compattezza tra i reparti. In porta ci sarà Soria, protetto da una linea a cinque con Femenía e Rico sulle corsie laterali. Al centro del reparto arretrato agiranno Djené, Iglesias e Duarte, trio esperto. A centrocampo toccherà a Mario Martín, Milla e Arambarri dettare i ritmi. In avanti ci sarà spazio per la coppia formata da Liso e Borja Mayoral, quest’ultimo in grande fiducia dopo la doppietta messa a segno in Coppa del Re.

Sul fronte opposto, il Girona di Michel dovrebbe rispondere con il 4-3-3, modulo più offensivo ma che finora ha mostrato qualche fragilità in fase di copertura. Tra i pali ci sarà Gazzaniga, mentre la linea difensiva sarà composta da Arnau e Alex Moreno sugli esterni, con Vitor Reis e Blind centrali. In mezzo al campo agiranno Ounahi, Witsel e Iván Martín. In attacco, il tridente sarà formato da Asprilla, Vanat e Joel Roca.

Getafe (5-3-2): Soria; Femenía, Djené, Iglesias, Duarte, Rico; M. Martín, Milla, Arambarri; Liso, Borja Mayoral. Allenatore: José Bordalas.

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Alex Moreno; Ounahi, Witsel, I. Martín; Asprilla, Vanat, Joel Roca. Allenatore: Michel.

