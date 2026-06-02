La sfida dei quarti di finale dei playoff della Liga ACB tra Baskonia e Joventut si gioca mercoledì 3 giugno alle ore 21:00. Un confronto di grande livello tra due squadre storiche del basket spagnolo, pronte a contendersi l’accesso alle semifinali in una serie che si preannuncia intensa ed equilibrata. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Baskonia arriva a questo appuntamento con grande fisicità e talento offensivo. La formazione basca è abituata a gare di alto livello e punterà su ritmo, intensità e qualità nei momenti decisivi per indirizzare la serie.

Il Joventut, invece, si presenta con esperienza e organizzazione. La squadra catalana cercherà di giocare una pallacanestro solida e intelligente, puntando su difesa e gestione dei possessi per restare sempre in partita.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di imporre ritmo e qualità offensiva per controllare la gara.

Il Joventut proverà invece a restare compatto e a gestire i tempi del match con esperienza e organizzazione.

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