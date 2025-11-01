Tutto pronto per la sfida tra Cittadella e Pro Vercelli: la partita in diretta tv live grazie a Bet365, che consente di vedere lo streaming gratis

Carmine Panarella 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 09:14)

Il girone A di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Cittadella e Pro Vercelli si affrontano sabato 2 novembre alle ore 14:30 in una sfida dal sapore particolare, tra due squadre che puntano a risalire la classifica e trovare continuità di risultati. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Cittadella-Pro Vercelli in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Cittadella-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Cittadella-Pro Vercelli” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Cittadella si presenta al match con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff, cercando continuità dopo alcune prestazioni positive. La squadra ha dimostrato buone trame di gioco e una discreta organizzazione difensiva. In classifica, la Cittadella è settima con 15 punti, e una vittoria potrebbe permetterle di agganciare la zona alta del girone.

Il Pro Vercelli, dal canto suo, arriva da risultati altalenanti ma con la voglia di sfruttare le occasioni in trasferta. La formazione punta sulla solidità difensiva e sulla capacità di far male in ripartenza. Il Pro Vercelli è sesto con 16 punti, e un successo al Cittadella Stadium potrebbe proiettarla ancora più vicino alle posizioni di vertice.

Le probabili formazioni di Cittadella-Pro Vercelli — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Il tecnico del Cittadella dovrebbe confermare un 4-3-3, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre il Pro Vercelli potrebbe schierarsi con un 4-3-2-1 più accorto, puntando a proteggere la difesa e sfruttare le ripartenze.

Cittadella (4-3-3): Rossi, Bianchi, Marino, D’Amico, Ferri, Conti, Sartori, Palumbo, Rizzo, Esposito, Longo. Allenatore: Luca Campedelli

Pro Vercelli (4-3-2-1): Galli, Moretti, Piras, Casadei, De Luca, Bonetti, Sala, Venturi, Fabbri, Neri, Bruni. Allenatore: Marco Rossi

Non perdere l’occasione di seguire Cittadella-Pro Vercelli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Cittadella-Pro Vercelli in streaming live gratis su Bet365.