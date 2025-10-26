Dove vedere la partita Dolomiti-Triestina in streaming gratis: la diretta tv live e le probabili formazioni su Bet365

Carmine Panarella 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 15:02)

Il Girone A di Serie C, tra le tante gare interessanti, ci offre lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Dolomiti e Triestina in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Dolomiti-Triestina” nella sezione Live Streaming

Il match, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Dazn in streaming.

Il momento delle due squadre — Dolomiti e Triestina si affrontano in una sfida delicata in fondo alla classifica. Il Dolomiti è quindicesimo con 10 punti, mentre la Triestina è ultima, ventesima, con -10 punti a causa della penalizzazione. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per risalire e la partita promette grande intensità e battaglia su ogni pallone.

Le probabili formazioni di Dolomiti-Triestina — In campo, il Dolomiti cercherà di sfruttare il 3-5-2 per dominare il centrocampo e supportare le due punte con inserimenti dei centrocampisti esterni. La Triestina, con il 3-4-3, punterà sul dinamismo degli esterni e sulla rapidità delle tre punte per sorprendere la retroguardia avversaria e limitare la pressione centrale.

Dolomiti (3-5-2): Consiglio; Gobetti, Milesi, Mondonico; Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani; Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti

Triestina (3-4-3): Matosevic; Moretti, Anzolin, D'Amore; Pedicillo, Crnigoj, Jonsson, Vicario; Kljajic, Faggioli, Ionita. Allenatore: Geppino Marino

Non perdere l'occasione di seguire Dolomiti-Triestina in diretta streaming gratis su Bet365.