Lo streaming gratis della gara di campionato Trento-Ospitaletto: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 8 novembre - 13:43

Nel girone A di Serie C va in scena una sfida equilibrata e ricca di spunti. Trento e Ospitaletto si affrontano domenica 9 novembre alle ore 14:30 in un match importante per la corsa ai playoff. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Trento-Ospitaletto in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato.

Dove vedere Trento-Ospitaletto in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e potrai seguire non solo Trento-Ospitaletto, ma anche tutte le partite del palinsesto live con statistiche aggiornate in tempo reale. È un’occasione perfetta per seguire la Serie C ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al tuo conto Bet365

Mantenere un saldo attivo o effettuare una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Trento-Ospitaletto” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Trento, settimo con 16 punti, sta attraversando un buon momento e punta a confermare il proprio piazzamento in zona playoff. La squadra di Luca Tabbiani cerca continuità nei risultati e farà leva sul fattore campo per ottenere una vittoria importante.

L’Ospitaletto, decimo con 13 punti, arriva invece al match con l’obiettivo di ridurre il gap dalle prime otto posizioni. La formazione di Andrea Quaresmini proverà a sfruttare la velocità sulle corsie laterali e la solidità del proprio 4-4-2 per sorprendere i trentini.

Le probabili formazioni di Trento-Ospitaletto — Padroni di casa che si schierano col solito 4-3-3 offensivo, ospiti che invece optano per un più compatto 4-4-2 per creare una doppia linea in modo da impedire le verticalizzazioni avversarie in profondità. La sensazione è che la sfida tra queste due compagini potrebbe essere inizialmente bloccata a causa di una fase di studio iniziale.

Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Ragazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Mondini, Messaggi, Pavanello, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini

Non perdere l’occasione di seguire Trento-Ospitaletto in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Trento-Ospitaletto in streaming live gratis su Bet365.