Lo streaming gratis della gara Vis Pesaro-Juventus Next Gen: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 15:52)

Il girone B di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Vis Pesaro e Juventus Next Gen si affrontano lunedì 3 novembre alle ore 20:30 in una sfida tra due squadre che puntano a consolidare la propria posizione in classifica e trovare continuità di risultati. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Vis Pesaro-Juventus Next Gen in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati. Si tratta di un'occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Il momento delle due squadre — La Vis Pesaro si presenta al match desiderosa di ottenere punti preziosi per risalire dalla parte bassa della classifica. La squadra ha mostrato buone trame offensive ma deve migliorare la continuità difensiva. La Vis Pesaro è tredicesima con 13 punti.

La Juventus Next Gen, invece, punta a consolidare la propria posizione a metà classifica, sfruttando la solidità difensiva e le ripartenze efficaci. La squadra deve essere incisiva in entrambe le fasi per ottenere un successo esterno. La Juventus Next Gen è dodicesima con 14 punti.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Juventus Next Gen — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Il tecnico della Vis Pesaro dovrebbe confermare un 3-4-1-2, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre la Juventus Next Gen potrebbe schierarsi con un 3-4-3 più accorto, puntando a proteggere la difesa e sfruttare le ripartenze.

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone

Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla

Non perdere l'occasione di seguire Vis Pesaro-Juventus Next Gen in diretta streaming gratis su Bet365.