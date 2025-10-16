derbyderbyderby streaming Streaming Grenoble-Pau: Diretta TV e streaming gratis

Gol e spettacolo previsto nel venerdì di Ligue 2. Ecco come seguire gratuitamente la sfida
Michele Massa
Michele Massa

In Francia si fa sul serio. Per la serata di Ligue 2 di venerdì 17 ottobre tra le sfide in programma c'è Grenoble-Pau. Una partita che vede due squadre che hanno bisogno di dare una svolta alla propria classifica. Guarda ora Grenoble-Pau GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Grenoble-Pau in diretta TV e streaming gratis

La trasmissione in diretta dell’incontro è accessibile gratuitamente a tutti gli utenti registrati su Bet365. Creando un nuovo account tramite il link dedicato e versando un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile seguire non solo questo match, ma anche l’intero palinsesto sportivo disponibile sulla piattaforma. Inoltre, gli utenti potranno consultare statistiche aggiornate in tempo reale, dati su squadre e giocatori, per vivere un’esperienza completa e interattiva.

Una volta attivato il conto, sarà possibile guardare le partite di Ligue 2 in streaming live, comodamente da casa o direttamente dal proprio smartphone, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere subito alla sezione live e scoprire tutti gli eventi sportivi offerti da Bet365.

Streaming Grenoble-Pau: Diretta TV e streaming gratis- immagine 2

Come accedere allo streaming su Bet365:

    • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

    • Mantieni un saldo attivo o effettua una scommessa;

    • Cerca Grenoble-Pau nella sezione Live Streaming

    Come arrivano le due squadre

    Il confronto della 10ª giornata di Ligue 2 tra Grenoble e Pau si preannuncia ricco di emozioni, soprattutto alla luce del momento che stanno vivendo le due squadre. Il Grenoble sta attraversando una fase complicata e la sua attuale posizione in classifica desta qualche preoccupazione. Nelle ultime cinque gare, infatti, la formazione ha raccolto soltanto due successi, mentre la retroguardia continua a soffrire, con una media di 1,5 gol subiti a partita.

    Dall’altra parte, il Pau vive invece un periodo estremamente positivo: occupa la terza posizione in classifica e ha messo insieme quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, confermandosi una delle squadre più in forma del torneo. Tutti i presupposti, dunque, lasciano pensare a un incontro equilibrato ma dal grande potenziale spettacolare.

    Le probabili formazioni di Grenoble-Pau

    Grenoble (4-1-4-1): N. Raveyre; G. Paquiez, A. Briançon, S. Mambo, S. Delos; T. Valls; J. Kalulu, A. Bobichon, H. Mbock, J. Benet; R. Touzghar.

    Pau (4-1-4-1): M. Diop; M. Xantippe, C. Vidal, D. Meddah, T. Pouilly; O. Sadik; G. Versini, A. Hbouch, N. Elphege, K. Dong; J. Ruiz.

