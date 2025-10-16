In Francia si fa sul serio. Per la serata di Ligue 2 di venerdì 17 ottobre tra le sfide in programma c'è Grenoble-Pau. Una partita che vede due squadre che hanno bisogno di dare una svolta alla propria classifica. Guarda ora Grenoble-Pau GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
STREAMING
Streaming Grenoble-Pau: Diretta TV e streaming gratis
Dove vedere Grenoble-Pau in diretta TV e streaming gratis—
La trasmissione in diretta dell’incontro è accessibile gratuitamente a tutti gli utenti registrati su Bet365. Creando un nuovo account tramite il link dedicato e versando un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile seguire non solo questo match, ma anche l’intero palinsesto sportivo disponibile sulla piattaforma. Inoltre, gli utenti potranno consultare statistiche aggiornate in tempo reale, dati su squadre e giocatori, per vivere un’esperienza completa e interattiva.
Una volta attivato il conto, sarà possibile guardare le partite di Ligue 2 in streaming live, comodamente da casa o direttamente dal proprio smartphone, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere subito alla sezione live e scoprire tutti gli eventi sportivi offerti da Bet365.
Come accedere allo streaming su Bet365:
Registrati o accedi al tuo conto Bet365;
Mantieni un saldo attivo o effettua una scommessa;
Cerca Grenoble-Pau nella sezione Live Streaming
Come arrivano le due squadre—
Il confronto della 10ª giornata di Ligue 2 tra Grenoble e Pau si preannuncia ricco di emozioni, soprattutto alla luce del momento che stanno vivendo le due squadre. Il Grenoble sta attraversando una fase complicata e la sua attuale posizione in classifica desta qualche preoccupazione. Nelle ultime cinque gare, infatti, la formazione ha raccolto soltanto due successi, mentre la retroguardia continua a soffrire, con una media di 1,5 gol subiti a partita.
Dall’altra parte, il Pau vive invece un periodo estremamente positivo: occupa la terza posizione in classifica e ha messo insieme quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, confermandosi una delle squadre più in forma del torneo. Tutti i presupposti, dunque, lasciano pensare a un incontro equilibrato ma dal grande potenziale spettacolare.
Le probabili formazioni di Grenoble-Pau—
Grenoble (4-1-4-1): N. Raveyre; G. Paquiez, A. Briançon, S. Mambo, S. Delos; T. Valls; J. Kalulu, A. Bobichon, H. Mbock, J. Benet; R. Touzghar.
Pau (4-1-4-1): M. Diop; M. Xantippe, C. Vidal, D. Meddah, T. Pouilly; O. Sadik; G. Versini, A. Hbouch, N. Elphege, K. Dong; J. Ruiz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA